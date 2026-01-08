パン市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.14％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、パンに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「パンレポート」ではパンの生産・流通・消費の在り方を再定義する、変革的な技術・サプライチェーン・規制・消費者行動の変化を先見的に統合した分析や、製品、製造方法、形状、エンドユーザー、流通に関する洞察を明らかにする詳細なセグメンテーション分析を提供します。
世界のパン市場規模は、2024年に2,520億4,000万米ドルと評価され、2025年の2,642億9,000万米ドルから2032年には3,766億5,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1862013-bread-market-by-product-type-baking-method-bread.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・クリーンラベル志向に応えるため、キヌアやテフを配合した古代穀物サワードウパンの登場
・アーモンド粉やココナッツ粉を活用したグルテンフリー・低炭水化物ケト代替品の成長
・アシュワガンダやターメリックなどのアダプトゲンを配合した機能性食品の拡充
・地元農家との小規模職人的製パン協業が増加し、超地域密着型の穀物調達を実現
・食品廃棄物を原料とした持続可能なアップサイクル製品の消費者需要が増加
・抗硬化酵素とMAP包装による保存期間の革新が、高級パンの鮮度を長期間維持
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 パン市場：製品タイプ別
・職人技と特製パン、バゲット、チャバッタ、フォカッチャ、フラットブレッド など
第9章 パン市場：製造方法別
・職人の焼き上げ、電子レンジ、半焼き、伝統的なオーブン焼き
第10章 パン市場：形状別
・スライス済み、未スライス
第11章 パン市場：保存期間別
・長期保存可能、生鮮品（短寿命）、冷凍
第12章 パン市場：エンドユーザー別
・商業用、ベーカリー、カフェ、レストラン、家庭用、施設向け、病院、学校
第13章 パン市場：流通チャネル別
・オフライン小売店、コンビニエンスストア、専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売 など
第14章 パン市場：地域別
第15章 パン市場：グループ別
第16章 パン市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・パン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に2,520億4,000万米ドル、2025年には2,642億9,000万米ドル、2032年までには3,766億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.14%です。
・現在のパン産業の動向はどのようなものですか？
消費者の嗜好、製造技術、貿易政策が交錯し、パンの生産と流通の情勢は大きく変化しています。消費者は産地、健康志向の配合、便利な形態を求め、製造業者はコスト、品質、迅速な供給のバランスを取る圧力に直面しています。
・パンの生産・流通・消費における変革的な技術や規制の影響は何ですか？
技術的・規制的・行動的要素が複合した変革的変化が起きており、自動化と工程管理の進歩により生産量が増加し、デジタルツールが供給と消費のミスマッチを軽減しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
「パンレポート」ではパンの生産・流通・消費の在り方を再定義する、変革的な技術・サプライチェーン・規制・消費者行動の変化を先見的に統合した分析や、製品、製造方法、形状、エンドユーザー、流通に関する洞察を明らかにする詳細なセグメンテーション分析を提供します。
世界のパン市場規模は、2024年に2,520億4,000万米ドルと評価され、2025年の2,642億9,000万米ドルから2032年には3,766億5,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1862013-bread-market-by-product-type-baking-method-bread.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・クリーンラベル志向に応えるため、キヌアやテフを配合した古代穀物サワードウパンの登場
・アーモンド粉やココナッツ粉を活用したグルテンフリー・低炭水化物ケト代替品の成長
・アシュワガンダやターメリックなどのアダプトゲンを配合した機能性食品の拡充
・地元農家との小規模職人的製パン協業が増加し、超地域密着型の穀物調達を実現
・食品廃棄物を原料とした持続可能なアップサイクル製品の消費者需要が増加
・抗硬化酵素とMAP包装による保存期間の革新が、高級パンの鮮度を長期間維持
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 パン市場：製品タイプ別
・職人技と特製パン、バゲット、チャバッタ、フォカッチャ、フラットブレッド など
第9章 パン市場：製造方法別
・職人の焼き上げ、電子レンジ、半焼き、伝統的なオーブン焼き
第10章 パン市場：形状別
・スライス済み、未スライス
第11章 パン市場：保存期間別
・長期保存可能、生鮮品（短寿命）、冷凍
第12章 パン市場：エンドユーザー別
・商業用、ベーカリー、カフェ、レストラン、家庭用、施設向け、病院、学校
第13章 パン市場：流通チャネル別
・オフライン小売店、コンビニエンスストア、専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン小売 など
第14章 パン市場：地域別
第15章 パン市場：グループ別
第16章 パン市場：国別
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・パン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に2,520億4,000万米ドル、2025年には2,642億9,000万米ドル、2032年までには3,766億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.14%です。
・現在のパン産業の動向はどのようなものですか？
消費者の嗜好、製造技術、貿易政策が交錯し、パンの生産と流通の情勢は大きく変化しています。消費者は産地、健康志向の配合、便利な形態を求め、製造業者はコスト、品質、迅速な供給のバランスを取る圧力に直面しています。
・パンの生産・流通・消費における変革的な技術や規制の影響は何ですか？
技術的・規制的・行動的要素が複合した変革的変化が起きており、自動化と工程管理の進歩により生産量が増加し、デジタルツールが供給と消費のミスマッチを軽減しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ