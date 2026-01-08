【生誕祭メンバー紹介 第3弾】 「関西NO.1アイドルを目指して」ちぃたん☆ぼんばーずOSK・はなちゃん
ちぃたん☆ぼんばーずOSK・はなちゃん
「ファンの方に明日は会える！その楽しみが毎日を支えてくれています」
ちぃたん☆ぼんばーずOSKでは、2026年1月に生誕祭を迎えるメンバーを紹介する特別企画を実施中。
第3弾となる今回は、はなちゃんのこれまでの歩みと、ファンへの想い、そしてこれからの目標を紹介します。
■ デビューから今までで一番印象に残っている出来事
デビューしてからというか、デビューが決まった時の嬉しさや、デビューして、どんどん生活が変わっていく中で大変なこともあったけど、その毎日が楽しくて、「ファンの方に明日は会える！」と言う楽しみがはなの、印象に残ってます！
■ その出来事を通して成長したと感じるところ
人とコミニュケーションが取れるようになった事や、人前で歌やダンスを披露できるようになったことです！
デビューするまでのはなは、人の前で自分を表現するのが苦手だったり、ファンの方々と喋ったりと言う経験がなかったので、人とのコミニュケーションがあまり得意ではなかったけど、ファンの方々やメンバーと話していると、どんどん人前で話せるようになりました！
■ 応援してくれているファンの皆さんへ
ちぃたん☆ぼんばーずOSKの為に予定を空けてくださったり、時間を削って会いに来てくださりとーーってもはな嬉しいです,,＞_＜,,
チェキを撮ってくださったり、Xの投稿に、遠い所に住んでるけど応援してます！と言ってくれるファンの方々もいて、たくさんの方にはなを見つけてもらえて幸せです！
みんなだーいすき！！
■ 生誕祭を迎える今、これからの目標
アイドル活動はもちろん初めてで、まだまだ成長が足りないので、他のアイドルさんを見て表情管理など研究していきたいです！
目標は、関西NO.1アイドルになることです！
■ ちぃたん☆ぼんばーずOSKのメンバーとして大切にしていること
姿勢、表情管理、みんなといいパフォーマンスが出来るように話しあうこと、メンバーに注意した事は自分もしない事を心がけてます！
はなちゃんX（旧Twitter）
https://x.com/hanachan128_osk
本企画では、1月に生誕祭を迎えるメンバー一人ひとりの「今」を、本人の言葉そのままで届けてきました。
ステージの上だけでは見えない想いや成長、そしてファンへの感謝を伝えるこの企画は今後も続きます。
ちぃたん☆ぼんばーずOSKは、メンバーそれぞれの個性と歩みを大切にしながら、ファンとともに成長を続けていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338648&id=bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
