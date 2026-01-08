1年間使える10％OFFスペシャルパスポート付き！ 「TJ MOOK 北野エース FAN BOOK」1月22日（木）カレーの日に発売
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：油山 哲也）は、株式会社宝島社から発売される「TJ MOOK 北野エース FAN BOOK」を監修。本誌は、2026年1月22日（木）カレーの日に発売されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338625&id=bodyimage1】
■食料品専門店「北野エース」の魅力がたっぷり
「TJ MOOK 北野エース FAN BOOK」では、食料品専門店「北野エース」を様々な角度からご紹介。普段皆様にご利用いただいている店舗や、バイヤー・スタッフおすすめなどの商品紹介はもちろんのこと、北野エースでの“お買い物体験”を支える独自の取り組み、インタビューも掲載。また、2025年11月7日（金）にリニューアルオープンしたfoods stage KITANO fore エキュート大宮店の改装作業に編集部が潜入！普段は見られない、店舗ができるまでの様子を初公開。全国に110店舗を展開する「北野エース」を普段ご利用いただいているお客様にも、ファンブックを機にご利用いただくお客様にも、たっぷりと魅力をお伝えできる内容です。さらに、特典として2027年1月22日（金）まで店舗やWEB SHOPで使える「10％OFFスペシャルパスポート」が付属します。スペシャルパスポートの詳細は、下記記載の通りです。
■「TJ MOOK 北野エース FAN BOOK」概要
発売日：2026年1月22日（木）
税込価格：1,320円
販売店舗：全国の書店、コンビニエンスストア、宝島社オンライン、楽天ブックス、Amazonなど
※取扱い状況は店舗により異なります。
特典内容：【実店舗】●1,080円（税込）以上の購入で10%OFF●1日1回使用可能●付属のパスポートを対象店舗のレジにて必ず会計前にご提示ください●対象店舗でのみ使用可能●複写、転写での使用不可●一部対象外の商品があります●精算後の割引適用は不可●内容は予告なく変更させていただく場合があります●紛失の際の再発行はできません●他サービス、他割引との併用不可
対象店舗：kit_ano_ace サッポロファクトリー店、Grocer’s 三井アウトレットパーク仙台港店、KITANO FOODS BOUTIQUE MIDORI 長野店、北野エース調布パルコ店、北野エース東京スカイツリータウン・ソラマチ店、KITANO ACE 玉川髙島屋S.C.店、foods stage KITANO fore エキュート大宮店、北野エース フーズブティックあざみ野ガーデンズ店、KITANO ACE CIAL 桜木町店、KITANO ACE 港南台バーズ店、KITANO ACE エミテラス所沢店、KITANO ACE 上小田井店、KITANO ACE ラシック店、KITANO ACE 則武新町店、KITANO ACE 各務原インター店、北野エース フーズブティック なんばパークス店、KITANO ACE ららぽーと EXPOCITY店、北野エース ピオレ姫路店、北野エース 西明石店、北野エース 垂水店、KITANO ACE 広島 T-SITE店、KITANO ACE さんすて福山店、北野エース 福岡パルコ店、KITANO ACE アミュプラザくまもと店、北野エース リウボウ豊崎食品館店、北野エースフーズブティック 沖縄リウボウ店
【WEB SHOP】●3,240円（税込）以上の購入で10％OFF●ご購入の際は会員登録が必要になります●ご購入手続きの際、クーポンコード入力欄にクーポンコードをご入力ください●北野エースWEB SHOPでのみ使用可●一部対象外の商品があります●精算後の割引適用は不可●内容は予告なく変更させていただく場合があります●他サービス、他割引との併用不可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338625&id=bodyimage3】
【会社概要】
社 名：株式会社エース
所在地：東京本部 〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
代表者：代表取締役 社長執行役員 油山 哲也
設 立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338625&id=bodyimage5】
プレスリリース詳細へ