今年で生誕10周年！ 「ともだちはくま」が「カプコンカフェ池袋店・梅田店」で 10周年記念コラボカフェを実施！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントするクリエイター「さいきたむむ」が描く人気キャラクター『ともだちはくま』が10周年を記念したコラボカフェを「カプコンカフェ 池袋店・梅田店」にて2026年1月16日（金）～2026年2月19日（木）に開催致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338530&id=bodyimage1】
ともだはくまの仲間たちが10周年をお祝いしている豪華なメインビジュアルは描き下ろしの特別仕様！
コラボメニューやコラボグッズも盛りだくさんな内容となっております。
■コラボメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338530&id=bodyimage2】
（1） 「スペシャルお子さまランチ」 1,980円（税込）
（2） 「さーもんたるたるライスバーガー」 1,980円（税込）
（3） 「すいすい～フル～ツポンチ」 1,650円（税込）
（4） 「めろんそーだ」 880円（税込）
（5） 「わぐまの黒ゴマラテ」 880円（税込）
（6） 「ベビくまいちごみるく」 880円（税込）
（7） 「まるでケーキな☆いてぃごぱっふぇ」 1,650円（税込）
（8） 「ごろごろフルーツほっとてぃー」 880円（税込）
※その他にも、「森のにぎやかバジルパスタ」（1,980円 税込）や、「2種のよくばりエッグベネディクト」（1,980円 税込）、などのメニューもございます。
メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにてご確認ください。
■コラボグッズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338530&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338530&id=bodyimage4】
■ともだちはくま10周年コラボカフェ 開催概要
▼開催店舗
・カプコンカフェ 池袋店
東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F
03-5904-9106
【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/
・カプコンストア＆カフェ 梅田店
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F
06-4256-8248
【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/
▼開催期間
2026年1月16日（金）～2026年2月19日（木）
▼カフェ公式X（旧Twitter）
https://x.com/Capcom_Cafe
■ご予約について
「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。
▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true
▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true
※店舗ごとに予約ページが異なりますので、ご注意ください。
■『ともだちはくま』とは？
ともだちはくまは、ゆるかわでシュールなイラストがSNSで多くの方に支持されている人気キャラクターです。スマホゲーム化、コミック化、全国の量販店でグッズが発売されるなど、幅広く展開中。
▼10周年記念HPはこちら
https://anova.co.jp/tomokuma/
■作者：さいきたむむのご紹介
LINEスタンプクリエーターとして活躍し、キャラクター「ともだちはくま」は、グッズ、カフェ、企業コラボなど幅広く展開中。 Xフォロワー数は約20万人。
X（旧Twitter）：https://x.com/tamsorogi
Instagram：https://www.instagram.com/tomodachihakumadayo
TikTok：https://www.tiktok.com/@tomodachihakuma
■エイノバ（Anova,Inc.）について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 澤田
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
