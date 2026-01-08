こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日弁連法務研究財団主催シンポジウム「労働者と情報」にて講演
〜労働者の業務監視とプライバシーとのバランスについて解説〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2025年10月20日に開催された、日弁連法務研究財団主催シンポジウム「労働者と情報」第2回「情報管理と労働者」にて、エルテスのInternal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス、以下「IRI」）のアナリストが登壇し、その講演動画が公開されましたので、お知らせいたします。
■シンポジウムについて
名称：「労働者と情報」 第2回「情報管理と労働者」
日時：2025年10月20日(月) 18:00〜19:00
主催：公益財団法人日弁連法務研究財団
ホームページ：https://www.jlf.or.jp/2025/09/10/sympo20251020/
概要：
現代の企業活動において、情報は最も重要な資産の一つとされています。顧客情報や営業秘密などの機密情報の保護、業務効率化のためのデジタル化の推進、さらにはテレワーク等の働き方の多様化により、情報の取扱いに関する企業の責任は年々増大しています。その一方で、情報管理を目的として、労働者の業務をデジタル的に監視・記録する手法が一般化しつつあり、労働者の権利、特にプライバシーとのバランスが新たな課題となっています。
本シンポジウムでは、企業における情報管理の最新動向を整理しつつ、労働者のプライバシーとの関係を中心に、法的・倫理的観点から検討を加えます。個人情報保護法を始めとする国内法の枠組みに加え、最新の判例や立法動向なども紹介しながら、実務上の留意点と今後の制度設計の在り方を議論します。
■プログラムについて
講演タイトル：データから見る内部リスクの実際〜従業員を内部不正から守る情報セキュリティの在り方〜
概要：
近年、営業秘密の持ち出しやテレワークによる長時間労働など、企業内部に潜むリスクが顕在化しています。エルテスでは、それらのリスクの予兆を検知し、未然に発生を防ぐサービスを提供しており、本講演では、その実績を踏まえ、データを活用した従業員に対する情報セキュリティ対策について、法務部門担当者や弁護士の皆様にも分かりやすく解説します。
出席者プロフィール：
株式会社エルテス IRI事業本部 リスクインテリジェンス部 第1分析グループ
小原邦智
東証グロース市場上場 サイバーセキュリティベンダーにて、自社製品のセキュリティオペレーションを経験し、運用チームサブリーダーを務める。2024年よりエルテスに入社、現在はリスクインテリジェンス部 第1分析グループに所属し、IRIを活用した内部不正対策に従事。培ったログ分析経験を活かし、クライアントのリスク検知・対策支援を推進。
■IRIについて
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました（※1）。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
