日本ガイシ、社名を「NGK」へ。新テレビCMを1月8日から全国放映開始

1976年1月23日生まれ、神奈川県出身。大学在学中に役者を志し、99年に作・演出・出演を行った独り舞台で活動を開始。映画「サマータイムマシン・ブルース」をきっかけに映像にも活動を広げる。現在映画、ドラマ、舞台とジャンルを問わず活躍中。