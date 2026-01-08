こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本ガイシ、社名を「NGK」へ。新テレビCMを1月8日から全国放映開始
〜技術で未来を切り拓くメッセージをムロツヨシさんと発信〜
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、2026年4月1日（水）より社名をNGK株式会社に変更します。1919年の創立以来、100年以上にわたりセラミック技術で社会を支えてきた当社は、グローバル市場でのブランド力強化と、より持続可能な社会の実現に向けて新たな一歩を踏み出します。
社名変更に先立ち、俳優・ムロツヨシさんを起用した新テレビCM「なんでも技術で変えていく」を、本日2026年1月8日（木）から全国で順次放映します。
今回の新CMでは、ムロツヨシさんと日本ガイシの企業キャラクター「クロコくん」が登場し、テンポの良い掛け合いを通じて、「日本ガイシ」から「NGK」への社名変更を広く伝えます。
ムロさんは、ドラマ・映画・舞台と幅広い分野で活躍し、コメディからシリアスまで自在に演じ分ける表現力が魅力です。そんなムロさんの“なんでもできそう”な存在感と親しみやすさを通じて、「なんでも技術で変えていく」NGKがもたらす新しい価値や未来への期待を表現します。
アップテンポな楽曲に合わせてエネルギッシュに動くムロさんと、クロコくんとの遊び心あふれるやり取りは必見。社名変更のメッセージをより印象的に届けます。NGKの技術力と未来への挑戦を、ムロさんの表現力とともに鮮やかに描いた新CMにぜひご注目ください。
■ 新CM概要
https://digitalpr.jp/table_img/2994/125891/125891_web_1.png
■ 出演者紹介
ムロツヨシさん
1976年1月23日生まれ、神奈川県出身。
大学在学中に役者を志し、99年に作・演出・出演を行った独り舞台で活動を開始。
映画「サマータイムマシン・ブルース」をきっかけに映像にも活動を広げる。
現在映画、ドラマ、舞台とジャンルを問わず活躍中。
クロコくん
日本ガイシ（NGK）の企業キャラクター。社会を支える黒衣（くろこ）として、世界中でものづくりに取り組んでいます。今回のCMではムロさんとともに、技術の力で「なんでも変えていく」エネルギーを全身で表現しています。
〈プロフィール〉
体長：7.5センチメートル。
性格：冷静沈着、好奇心旺盛。人を喜ばせることが大好き。
起源：歌舞伎などで舞台裏を支える「黒衣」がルーツ。
チャームポイント：大きな瞳。社会や未来に貢献したいという思いで、世の中を見つめています。
■ 会社概要
日本ガイシ（NGK）は、1919年の創立以来、セラミックス技術を強みに世界の暮らしを支えてきた総合セラミックメーカーです。世界中のクルマに採用されている自動車関連部品や、半導体製造装置向けのセラミックスを主力製品として展開し、モビリティからエネルギー、IoT、産業領域まで幅広い分野で事業を拡大しています。現在は海外売上高比率8割、海外従業員比率6割と、グローバル企業としての存在感を高めています。※
2026年4月には社名をNGK株式会社へ変更し、世界基準のグローバル企業としての進化を加速。新しい製品・サービスの創出を通じて、より快適で持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。
※2025年6月時点
https://www.ngk.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980
