世界の電磁界シミュレーションソフトウェア市場に関する包括的な洞察：主要要因、トレンド、成長機会、2026年～2035年予測
電磁界シミュレーションソフトウェア市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を網羅的に解説するとともに、2025年～2030年および2035年予測期間の見通しを提示し、世界市場を詳細に分析しています。本レポートでは、すべての地域における市場パフォーマンスを評価し、各地域の主要経済国について重点的に分析しています。
2025年における世界の電磁界シミュレーションソフトウェア市場規模は約28億7000万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は16.5％となりました。市場は2025年の28億7000万ドルから2030年には58億5810万ドルへ拡大し、この期間のCAGRは15.3％と予測されています。2030年以降も成長は継続し、市場はCAGR14.2％で拡大し、2035年には113億7640万ドルに到達すると見込まれています。
電磁界シミュレーションソフトウェア市場において主要企業が採用している戦略
電磁界シミュレーションソフトウェア市場の主要企業は、市場での競争力強化と事業能力拡大を目的として、さまざまな戦略的施策を実施しています。これには、下肢切断者の適応的な可動性、安定性、使用時の信頼性向上を目的とした高度なマイクロプロセッサ制御膝システムの投入を支援する、戦略的パートナーシップを通じた事業能力の強化が含まれます。また、モジュール化およびカスタマイズ可能なロボット義肢プラットフォームの投入など、新製品ソリューションを通じて事業運営を強化し、多様なライフスタイルや活動レベルに対応した機能性、個別化、適応性の向上を図っています。さらに、義肢ソケットの統合改善、荷重分散の最適化、全体的な使用快適性の向上を目的とした高度なベースプレートソリューションの導入により、新たな製品開発を通じた技術的専門性の拡充も進められています。
新たな成長機会を捉えるため、ビジネスリサーチカンパニーは、電磁界シミュレーションソフトウェア提供企業に対し、提供内容のさらなる高度化を提言しています。重点分野には、電磁解析を熱、構造、流体、化学物理と統合する物理結合型マルチフィジックスプラットフォームの開発強化が含まれます。また、高度な電磁ソルバー、半導体製造の専門知識、ハイパースケールクラウド基盤を結集する異業種連携の推進も推奨されています。さらに、マッチングネットワーク設計、アンテナ調整、無線周波数システム最適化などの複雑な構成作業を自動化するため、電磁ソルバー内への知能化設計最適化機能の組み込み強化や、人工知能を活用した機能およびユーザー中心の操作性向上をプラットフォーム全体に統合していくことが重要視されています。
電磁界シミュレーションソフトウェア：市場概要
電磁界シミュレーションソフトウェアとは、仮想環境における電磁場および電磁波の挙動をモデル化、解析、予測するための専門的な計算ソリューションです。数値解析手法を用いて、電界および磁界が材料、部品、システムとどのように相互作用するかを、幅広い周波数帯域にわたりシミュレーションします。その主な目的は、物理的な試作前に電磁システムの設計、最適化、検証を行うことにあります。
