「AnimeJapan 2026」22作品集結のキービジュアル解禁 櫻坂46アンバサダー就任＆全出展社情報公開

「AnimeJapan 2026」

作品の垣根を超えた22作品集結キービジュアル解禁！

櫻坂46アンバサダー就任＆全出展社情報を公開

1月16日(金)20時より「AnimeJapan KICKOFF 2026」プレミア公開！

チケット詳細やステージラインナップを発表





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」を2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトで開催いたします。東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指します。

アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日(土)・29日(日)、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日(月)・31日(火)、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日(土)・29日(日)に開催いたします。

出展社には株式会社アニプレックス、株式会社KADOKAWA、TOHO animation(東宝株式会社)、株式会社バンダイナムコフィルムワークスなどの大手アニメ関連企業をはじめ過去最多となる120社以上の出展が決定し、開催規模としても過去最大の開催となります。合わせて「黄泉のツガイ」のユル、「Re:ゼロから始める異世界生活」のスバル/エミリア、「マリッジトキシン」の下呂ヒカル/城崎メイら22作品のアニメキャラクターが集結し、元気いっぱいに飛び出してきそうなキービジュアルも解禁となりました。

また櫻坂46が2年連続のアンバサダーに就任することも発表になりました！アンバサダー就任にあたり、メンバーの松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青からのコメントも到着しました。

「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の結果発表・授賞式をはじめ、今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。

さらに、1月16日(金)20時よりAnimeJapan 公式YouTubeにて昨年に続き、「AnimeJapan KICKOFF 2026」のプレミア公開が決定。ナレーションには梶裕貴と早見沙織が参加、注目のAJステージラインナップやAnimeJapan 2026の最新情報が発表されます。

合わせて解禁となったチケット発売情報とともに、本情報にもぜひご注目ください。

■AnimeJapan 2026は過去最大規模の開催へ！

アニプレックス、 KADOKAWA、TOHO animationをはじめ、バンダイナムコフィルムワークス東映アニメーション、DMM.comなど、昨年を上回る120社以上の出展が決定。また、全出展社による出展規模も過去最大規模となり、早くも当日の盛り上がりに期待が高まります。





出展社一覧はこちら

■AnimeJapan 2026アンバサダーに櫻坂46が就任！





国内外でワールドワイドな活躍を見せる櫻坂46が、今年もAnimeJapanの顔として帰ってきます。昨年の経験を経て、アニメへの愛と理解をさらに深めたメンバーたちが「AnimeJapan 2026」の魅力を世界へ発信します。

松田 里奈、森田 ひかる、谷口 愛季、中嶋 優月、的野 美青からアンバサダー就任にあたってのコメントが到着しました。

3月4日に開催される『アニメ化してほしいマンガランキング2026』授賞式への登壇をはじめ、期間中のXやTikTokなど公式SNSでの精力的な発信や、イベント当日のステージ出演も決定。オンライン・オフライン問わず、様々な形でAnimeJapan 2026を盛り上げていただく予定です。今後の活躍にご注目ください！

【メンバーからのコメント】

松田 里奈（まつだ りな）





昨年に引き続き、なんと今年もアンバサダーを務めさせていただきます！

昨年初めてAnimeJapanのステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメの面白さ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です！

また新たなアニメとの出会い、人との出会い、好きとの出会い、色んな出会いも生まれる｢AnimeJapan 2026｣。会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！

色んな思い出作りましょ～！

森田 ひかる（もりた ひかる）





昨年に引き続き、アンバサダーを務めさせていただけるということでとても嬉しいです！今年も皆さんと一緒に「AnimeJapan 2026」を楽しめたらなと思います。ここでしか見られないステージや豪華なブースなど会場の盛り上がりに昨年はとても心が躍りました。アニメへの愛を皆様と共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！

谷口 愛季 （たにぐち あいり）





この度、「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。

2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると聞いた時は、本当に本当に嬉しかったです。

私自身アニメが大好きなので、最高の空間でみなさんとアニメについて語り合い、新しいアニメの魅力をさらに発見していきたいです。

「AnimeJapan 2026」、一緒に楽しみましょう！

中嶋 優月（なかしま ゆづき）





この度、「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。昨年に引き続きこの素敵なイベントに携わることができて嬉しいです。ありがとうございます。多くの方が楽しみにされている当日は、昨年の経験を活かして皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。今年も、アニメとの新たな出会いが楽しみです。よろしくお願いします。

的野 美青（まとの みお）





「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました！

アニメの世界に触れるたびに物語に心を動かされ、何度も勇気をもらってきました。その魅力や熱をより多くの方に届けられるよう、作品とファンの皆さんを繋ぐ架け橋として、たくさん盛り上げていきたいです。心を込めて精一杯頑張ります！よろしくお願いします！

■1月16日(金)20時～「AnimeJapan KICKOFF 2026」プレミア公開決定！

昨年につづき、「AnimeJapan KICKOFF 2026」のプレミア公開が決定しました！

AJステージのラインナップ情報をはじめ、「AnimeJapan 2026」の最新情報を、梶裕貴と早見沙織のナレーションとともに一挙公開予定です。

「AnimeJapan KICKOFF 2026」プレミア公開

配信日時：1月16日(金) 20:00～

ナレーション：梶裕貴、早見沙織

＜ご視聴方法＞

AnimeJapan 公式YouTube：https://www.youtube.com/@animejapanAJ

◆詳細は、AnimeJapan公式サイトにて

■AnimeJapan 2026 入場券情報

AnimeJapan 2026のチケット情報も発表となりました。数量限定販売となるプレミアム入場券をはじめ、ステージ応募券付入場券、入場券や当日券の発売とあわせて、今年もグッズ付き入場券を販売！

◆ステージ応募権付入場券

各日2,500円(税込)

・AJ先行販売：1月16日(金)20:00～2月5日(木)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞

各日3,300円(税込)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆プレミアム入場券 ＜2日間優先入場、全AJステージ前方席での観覧可、オリジナルグッズ、顔写真付き記念パス＞

50,000円(税込) ※100名様限定抽選販売

・抽選申込期間：1月16日(金)20:00～1月21日(水)23:59

その他券種の詳細は公式サイトをご確認ください

入場券情報はこちら

■「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場：東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期：2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ファミリーステージ／キャラクターグリーティング／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省（申請中）、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社

プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協賛：マンガプロダクションズ /株式会社ドコモ・アニメストア / TOHO animation /

TOHO animation STORE ONLINE / TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） / SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事務局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj