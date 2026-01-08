2026年1月8日に特許庁が発行した広報誌 「とっきょ」67号では、知的財産を活かして、ユニバーサルデザインを広げる様々な取組を紹介しています。

ユニバーサルデザインの取組を進める上で、知的財産はその実現を支え、持続させる上で重要な役割を果たします。特許権、意匠権、商標権といった知的財産権は、ユニバーサルデザインを他者の模倣から守る「盾」となり、これにより、安心してユニバーサルデザインを市場に提供し、社会に広めることができます。また、これは、新たなユニバーサルデザインを継続的に開発することにもつながります。

知的財産を活かし、ユニバーサル社会を目指す、あたたかで優しい取組を知るきっかけになりましたら幸いです。









特集1：ユニバーサルデザインと知財で描く誰もが働きやすい社会（オムロン太陽株式会社 経営管理グループ長 田部 能浩 氏 インタビュー）





知的障がいや精神障がいのある方の雇用ニーズが高まる中、オムロン太陽が取り組む「ゆにもの」（ユニバーサルものづくり）。「ゆにもの」に関する知的財産権を無償で社会に開放するという画期的な戦略の狙いは、オムロングループ全体が目指す、誰もがいきいきと活躍できる未来社会の実現にありました。

特集2：知財を力に、安心を世界へ広げるデザイン革命（錦城護謨株式会社 代表取締役社長 太田 泰造 氏 インタビュー）



創業89年の歴史を持つ老舗ゴムメーカーが、なぜ福祉分野へ進出したのか。視覚障がい者誘導マット「歩導くんガイドウェイ」は、デザインと技術の力で点字ブロックが抱えていた課題を解決し、令和7年度知財功労賞（デザイン経営企業）を受賞。知的財産を「攻めの武器」として活用し、社会の課題解決に挑み続ける錦城護謨の取組について、太田社長に伺いました。

誌面だけでは伝えきれない知財の可能性をお届けするため、「観る「とっきょ」」動画を公開しています。

本号では、創業89年の歴史を持つ老舗ゴムメーカーである錦城護謨の福祉分野への挑戦と、その知財戦略を動画で紹介しています。

そのほかにも、知財を活用したユニバーサルデザインに関する多様な取組を紹介していますので、是非ご覧ください。

掲載内容

（特集1）ユニバーサルデザインと知財で描く誰もが働きやすい社会 「オムロン太陽株式会社」

（特集2）知財を力に、安心を世界へ広げるデザイン革命 「錦城護謨株式会社」

（マンガ）知財戦略どうやって取り組んでいるの？ 「株式会社レーベン」

（支援事例紹介）知財支援はINPITにおまかせ！ 「株式会社アジェンダ」

（職員解説）産業財産権制度140周年特別企画 「専門家派遣でスタートアップの知財活動を支援！」

（解説）最新の知財トピック 「身近なものの中にあるユニバーサルデザインと知財」

（お知らせ）特許庁からのお知らせ 「オンライン発送制度が変更になります」、「AI関連発明の出願状況を調査し、結果を報告しています」、「『知的財産スタートブック』を公開しました」

（事例紹介）ふくしまイノベーション企業ファイル 「古川プラスチック」

（事例紹介）身近な知財 「どう着ても正しく着られる、裏表も、前後もないシャツ（HONESTIES株式会社）」

特許庁広報誌「とっきょ」とは

特許庁は、幅広い層に知的財産への関心を持っていただくため、知的財産活用の成功事例や特許庁の最新ニュースをお届けする広報誌「とっきょ」を発行しています。

今やビジネスにおいて避けては通れない「知財」について、その経営上の位置づけをトップに伺うことで、知財部員のみならず広い層のビジネスパーソンにまで知財の重要性を訴求することを狙いとしています。

また、これまで知財に関心のなかった方々にも興味を持ってもらえるよう、取材企業の選定や、特集コンテンツについて工夫を凝らし、制作しています。

知財にまつわる情報を様々な角度から学び、楽しめる一冊になっていますので、是非ご覧ください。

