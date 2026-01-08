株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、「もっと気軽に、みんなで楽しむバレンタイン」をテーマに『Happy Valentineフェア』を開催します。[開催期間：1月21日（水）～2月14日（土）]また、本フェアに合わせて合計100名様にペンギン自慢のチョコレートパンが当たるプレゼントキャンペーンも実施！皆さまのご応募をお待ちしております。（キャンペーン詳細は下記をご確認ください。）

手軽にHappy！ 日々の合間にバレンタイン気分♥

毎年バレンタインの季節に並ぶ、ちょっぴり背伸びした高級チョコレート。でも今年はもっと気軽に、みんなでチョコレートを楽しみませんか？ペンギンベーカリーの『Happy Valentineフェア』では、新作チョコパンを含む5アイテムをラインナップ！パンとチョコレートが織りなす、食感も味わいも楽しい商品をご用意しました。ご家族やご友人と一緒に楽しむのはもちろん、日々のランチやおやつ、食後のデザートとして気軽にサクッと楽しむのもオススメです。ペンギンベーカリーのチョコパンで、日々の合間に甘いバレンタイン気分をお楽しみください。

プレゼントキャンペーンについて

抽選で100名様にプレゼント！『Happy Valentineプレゼントキャンペーン』

1月14日（水）にペンギンベーカリー公式Instagramへ投稿されるキャンペーン画像に「いいね！」をして、専用フォームよりご応募いただいたお客様の中から抽選で、「プチもちべえショコラクランチ」もしくは「エクレア風チョコクリームパン」をそれぞれ50名様（合計100名様）にプレゼントいたします。ペンギンベーカリー公式Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official■応募期間 1月14日（水）AM10：00 ～ 1月19日（月）PM12：00まで■応募方法 ①ペンギンベーカリー公式 Instagramを「フォロー」 ②キャンペーン投稿に「いいね!」 ③Instagramプロフィール画面にあるURLの専用フォームからご応募ください。■当選のご連絡：１月23日（金）頃を予定■プレゼント引換期間：１月26日（月）~2月11日（水・祝）【注意事項】※商品は、応募フォームでご指定頂いた店舗でのみのお渡しとなります。来店可能な店舗を選択してください。商品のお届け・発送は受け付けておりません。※ご希望の商品が品切れの場合は税込250円以下のお好きなパン1個と交換いたします。※次の場合には応募を無効とさせていただきます。 １）応募フォームの入力事項に入力もれ・誤りがあった場合 ２）当選通知前に公式アカウントのフォローをはずした場合 ３）当選通知前にキャンペーン投稿のいいねを解除した場合 ４）当選通知前にご応募に使用したアカウントが削除されている場合 ５）当選通知前にご応募に使用したアカウントのユーザー名(@で始まるもの)が変更されている場合 ６）アカウントを非公開としている場合 ７）指定いただいた店舗への来店・賞品引換ができない場合※当選に関するお問い合わせにはお答えできません。

『Happy Valentineフェア』の商品ラインナップはこちら！

商品名：プチもちべえショコラクランチ販売価格：税込280円商品特徴：キュートなサイズのペンギン人気商品「もちべえ」にチョコレートとチョコクランチをデコレーション。もちもちとザクザクの異なる食感をお楽しみください！

商品名：エクレア風チョコクリームパン販売価格：税込200円商品特徴：ふわふわなパンを「エクレア」風にアレンジ！口どけの良いとろけるチョコクリームをサンドしました。

商品名：ジャンドゥーヤナッツデニッシュ販売価格：税込380円商品特徴：北海道産小麦が香るサクサクのデニッシュに、コク深いジャンドゥーヤチョコと香ばしいナッツを組み合わせた至福の味わい。

商品名：ティラミスパン販売価格：税込330円商品特徴：イタリアの定番ドルチェがパンに！ちょっぴりほろ苦なコーヒークリームと爽やかな甘さのマスカルポーネクリームが贅沢な味わい。

商品名：バレンタインショコラ販売価格：税込360円商品特徴：ハートの生地の中にチョコレートクリームを包み、さらにチョコレートでコーティング。アーモンドとラズベリーフレークを添えた甘酸っぱい香り漂うショコラパン。 ※一部商品を実施していない店舗もございます。※商品の数には限りがございますので、お早めの来店をおすすめしております。

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.comFacebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.officialInstagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.officialX https://x.com/penguinhokkaido