バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )は、「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」(12,980円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月7日(水)23時00分より開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム





■商品の特長

水曜日のダウンタウンの大人気企画「電気イスゲーム」が家庭用パーティーゲームになって登場！実際に「ビリビリ」する電気ギミックや残りのイスをお知らせするLEDを内蔵、さらにゲームを盛り上げるサウンドを完全新規収録！！

会社や学校やご家庭で電気イスゲームの熱狂を再現できる商品となっております。









■『水曜日のダウンタウン』とは

「芸能人・有名人たちが自分だけが信じる“説”を独自の目線と切り口でプレゼン。その“説”についてVTRで…またはスタジオメンバーとのトークで…検証を行っていく番組です。

TBSテレビで毎週水曜よる10時から好評放送中！









■『電気イスゲーム』とは

水曜日のダウンタウンのコーナーから生まれた心理戦ゲームです。

12脚の椅子を使って、プレイヤーの芸人たちが相手を出し抜き相手のお尻に電気を流し、椅子に割り当てられたポイントを取り合い勝敗を競う大人気コーナーとなります！









■商品概要

・商品名 ：水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム

・価格 ：12,980円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・商品サイズ：直径約20cm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

・販売予約 ：2026年1月7日(水)23時00分開始

・商品お届け：2026年10月お届け予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C) 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.





