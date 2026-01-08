人と木(ひととき)のブランドで木の雛人形・五月人形、木製品の絵本棚の販売を行う株式会社WiNEEDS HOLDINGS(読み：ウィニーズホールディングス、所在地：広島県広島市、代表取締役社長：尾田 雅史、以下、人と木)は、2022年の発売からご好評をいただいている、伝統的なのに“今どき”な雛人形「雅 ～みやび～ 雛人形(以下、雅びな)」の新作として、「雅 ～みやび～ 雛人形 アンティークモダン」を発売しました。ミッドセンチュリーやアンティークモダンな空間にしっとりと映える今までにない新しい雛人形です。2026年1月中のお届けを予定しております。





雅 ～みやび～ 雛人形 アンティークモダン





「雅 ～みやび～ 雛人形 アンティークモダン」

URL： https://www.hito-to-ki.com/?pid=189449153









■商品開発の背景について

本物のお雛様が欲しいけれどもインテリアと合わない、大きすぎるなど本当に欲しいものに出会えていない、というお客様のお声から生まれた「雅びな」。

伝統あるお雛様に、オリジナルの京都西陣織衣装と天然木の台座を組み合わせ、現代の住空間に調和するようデザインいたしました。2022年の発売以来、「北欧インテリアにも馴染む」とご好評をいただいております。

そんな「雅びな」から、ミッドセンチュリー(1940～1960年代)やアンティークモダンな空間にしっとりと映える新作「アンティークモダン」が登場しました。

深い色目の家具や真鍮の小物と調和する台座のデザインに仕上げたため、お手持ちのアイテムとのアレンジもお楽みいただけます。

従来の「雅びな」と同様のサイズ感を保ち、コンパクトに飾り簡単に収納していただける点も重視しました。節句の醍醐味である我が子を思う親や祖父母の気持ちを大切にしたい、現代のライフスタイルにあうお雛様を探しているという方におすすめしたい節句飾りです。





ミッドセンチュリーやアンティークモダンのインテリアと共に





■商品の特徴について

1.ミッドセンチュリーやアンティーク家具と調和するデザイン

台座・屏風・一輪挿しは天然木で、メイプルの無垢材を使用し明るく美しい木肌が特徴のナチュラルと、年を経るごとに深みが増し飴色の美しい艶がでてくるブラックチェリーの2種類をご用意しました。雛祭りが終わっても活用できる台座や一輪挿しは、一年を通して楽しめるシンプルなデザインです。





無垢材を使用した台座・屏風・一輪挿し





2.選べる9種類の京都西陣織の衣装

金や銀の糸で仕上げた品のある白金・白銀、パステル調の鳳凰や桜凛、個性的なモロッカンやゴブランに加え、今年は上品なオリーブ色が仲間入りしました。9種類の衣装と2種類の台座からお好みの組み合わせをお選びいただけます。

お雛様の衣装は雛人形作家が1つ1つ丁寧に着付けているため、それぞれが世界で1つだけの作品です。





選べる9種類の人と木オリジナル京都西陣織の衣装





3.飾るときも収納するときも、現代の住まいにあうコンパクト設計

設置サイズの目安は、横幅約54cm×高さ約22.5cm×奥行約22.5cmと広いスペースが取れない今どきの住宅事情を踏まえたコンパクト設計です。大きすぎず小さすぎず、省スペースでも十分に魅力を放つたたずまいを実現しました。また、専用の収納箱でかんたんに収納できるのもこだわりのポイントです。





省スペースでも十分に魅力を放つコンパクト設計





【商品概要】

商品名 ： クムキ 雅 ～みやび～ 雛人形 アンティークモダン

雛人形衣装 ： 白金、白銀、鳳凰、山吹、桜凛、小紫、ゴブラン、モロッカン、オリーブ

選べる台座 ： ナチュラル、ブラックチェリー

サイズ ： 設置サイズ：幅約54cm 奥行22.5cm 高さ約22.5cm

女雛サイズ ： 横幅約20cm 高さ約12cm 奥行き約21cm(後ろ髪含む)

男雛サイズ ： 横幅約16cm 高さ約16cm 奥行き約17cm(着物部分含む)

重さ ： 本体重量：約4kg

定価 ： 188,000円～258,000円(税・送料込)

お届け予定日： 2026年1月中のお届け予定

販売場所 ： 人と木公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

公式サイト ： https://www.hito-to-ki.com/?pid=189449153

楽天市場店 ： https://item.rakuten.co.jp/hito-to-ki/kse3mi-am01nt/

Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/hito-to-ki/kse3mi-am01nt-hk01ot-.html









■特典について

早期ご予約特典で今なら10,000円OFF。伝統の技を尽くしたお雛様を、期間限定の特別価格でお届けいたします。ぜひこの機会にご検討ください。

※早期割引は限定数に達し次第、終了となります。









■会社概要

【会社概要】

商号 ： 株式会社WiNEEDS HOLDINGS

代表者 ： 代表取締役社長 尾田 雅史

所在地 ： 〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング7F

設立 ： 2011年11月

資本金 ： 69,410,000円

事業内容： EC事業





【取扱ブランド】

●節句飾り、木製品のお店 モノを大切に自分らしく暮らす「人と木」

●クルマ・バイクのHID・LEDの専門店 明るさを超える「fcl.」

●ウッドルアー専門店「Wood Splash!」

URL： https://wineeds-hd.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お客様からのお問い合わせはメールのみで承っております。

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

MAIL： shop@hito-to-ki.com