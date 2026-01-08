NTTドコモビジネス株式会社（以下 NTTドコモビジネス）は、米国の施設管理SaaS大手である24/7 Software, Inc.と日本・韓国・台湾での独占販売店契約を締結し、スタジアムやアリーナおよび大型商業施設を対象に、運営のスマート化を支援するクラウド型・モバイル対応プラットフォーム「24/7 Software」の提供を開始します。これにより施設運営におけるインシデント管理、遺失物対応、ゲストからのリクエスト、設備保守業務を統合し、リアルタイムな可視化とデータ分析により、運営効率化と安全性、来場者体験の質的向上を実現します。

加えて施設に導入されるICTインフラやアプリケーション/サービスとの連携を提案し、スマートスタジアムの実現に向けたトータルソリューションを展開します。





1. 背景

近年、スタジアム市場は急速に成長しており、施設の大型化・多機能化が進む中で、運営現場では多様な業務が発生しています。そのため、スタジアムの運営効率化は喫緊の課題となっています。しかし、実際の運営現場では、インシデント管理や遺失物対応、設備保守などの業務ごとに個別のソリューションが導入されており、現場の運用に合わせたカスタマイズが行われています。その結果、施設間で共通のプラットフォームを用いた運営の最適化やデータ分析が困難となり、業務改善の取り組みが個別最適にとどまるケースが多く見られます。

今後は人手不足の深刻化も予想される中、施設運営においても従業員の稼働をより創造的な業務へとシフトさせるためのスマート化が強く求められています。

NTTドコモビジネスはこれまで、大規模複合再開発やスタジアム・アリーナ・ホテルなど、さまざまな街づくりをデジタルの力で支援してきました。24/7Softwareの提供により、スタジアムの運営管理の効率化をめざします。





2. 24/7 Softwareの概要

24/7 Softwareは、MLBをはじめとする北米4大プロスポーツリーグ※1の本拠地約80％で導入実績を持つ施設管理プラットフォームです。※2 複数施設にまたがる運営体制や、警備・清掃など複数業者が関与する運営構造にも対応可能な設計となっており、インシデントの発生から対応者のアサイン、対応完了までのプロセスを一元的にトラッキング・管理できます。





＜24/7 Softwareによる一元管理＞









また、スマートフォンアプリを通じて現場スタッフがインシデントの確認やステータス更新を行えるほか、中央監視でインシデント一覧表示・進捗管理が可能です。既存のトランシーバーなどのコミュニケーションツールと並行して運用できる柔軟なUI設計により、現場の運用実態に即したスムーズな導入と運用が可能です。APIを通じて外部サービスと連携し、インシデントの検知や通知を自動化することもできます。

これらの機能により、インシデントの対応時間の短縮（25％削減の実績）だけでなく、業務データの蓄積と分析を通じて、施設運営の効率化やゲスト体験価値の向上に向けた施策の立案・実行を支援します。





＜24/7 Software利用イメージ＞





3. 今後の展開

24/7 Softwareの円滑な導入・既存運用からの移行に加え、オンラインチケットサービスやコミュニケーションアプリ、ロボット・監視カメラなどのICT連携など、スマートスタジアムの実現に向けたトータルソリューションを展開してまいります。

今後はスタジアムに加え、アリーナ・商業施設・都市開発プロジェクトも対象に、ソリューションとインフラ基盤の両面から施設運営のスマート化を推進していきます。また、販売パートナーの拡充を通じて、アジア圏への展開も視野に入れています。





4.パートナーのコメント

■ Executive Vice President, Sales & Marketing, 24/7 Software Inc. Justin King氏：

NTTドコモビジネスとのパートナーシップにより、当社のプラットフォームを日本、韓国、台湾の3市場へ展開できることを心より嬉しく思います。各国は、スポーツやエンターテインメントへの強い情熱を共有し、世界水準の会場運営の新しい形を切り拓いています。

当社は、ベニュー運営ITのグローバルリーダーとして、世界500以上の施設を支援しており、北米のプロスポーツスタジアムやアリーナの約80％でサービスを提供しています。NTTドコモビジネスと共に、安全性の向上、ゲスト体験のさらなる充実、そして「世界最高峰の施設に安心を(TM)」実現する革新的なデータ駆動型ソリューションを提供してまいります。













※1：北米4大プロスポーツリーグとは、NFL、MLB、NHL、NBAを指します。そのほかにもスタジアム、アリーナ、エリア/街区、競馬場、コンベンションセンター、劇場、動物園、遊園地など、世界中の約500の施設に導入されています。

※2：日本国内では、株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメントが、エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）で24/7 Softwareを先駆的に導入しています。