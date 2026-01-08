亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『30g しゃり蔵(ぞう) ザクザクッ韓国のり風味』（以下：『しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味』）を1月12日(月)から全国のファミリーマートにて先行発売、1月26日（月）から2月末までの期間限定でその他のコンビニエンスストアにて発売します。

■おつまみにぴったりな味わい

米粒のザクザクッ食感が特長の「しゃり蔵」から、おつまみにぴったりな味わいの『しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味』が新登場します。米粒を感じる生地に焼きのりと青のりを練り込み、噛むほどのりの旨味とごま油の風味がひろがる味わいに仕上げました。おつまみとしてぴったりな連食性のあるおいしさです。お好きなお酒と一緒にお楽しみください。

■商品情報

ファミリーマート

1. 商品名 30g しゃり蔵(ぞう) ザクザクッ韓国のり風味2. 発売日 / 発売期間 2026年1月12日（月）から2月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 120円前後 / 129円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のファミリーマート※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

その他のコンビニエンスストア

1. 商品名 30g しゃり蔵(ぞう) ザクザクッ韓国のり風味2. 発売日 / 発売期間 2026年1月26日（月）から2月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 120円前後 / 129円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。