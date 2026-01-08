大正製薬は、202６年1月10日（土）よりパシフィコ横浜で開催される「ペット博横浜」に、「わんビオフェルミンS・にゃんビオフェルミンS」を出展します。当社ブースでは、愛犬のお写真が撮れるフォトスポットや商品販売を実施しております。また、ペットオーナー様からのご要望を受け、「わんビオフェルミンS・にゃんビオフェルミンS」のサンプルも準備しております。この機会にぜひご来場いただきますようご案内申し上げます。

日時：2026年1月10日（土）～1月12日（祝・月） 午前１０時～午後５時会場：パシフィコ横浜 展示ホールA （ブース番号11・12）※ 配布するサンプルには数の限りがございます。先着順となりますのであらかじめご了承ください。「わんビオフェルミンS・にゃんビオフェルミンS」は、当社が手掛けるビオフェルミンブランドの知見を活かして開発したペット用の腸活サプリです。手軽なふりかけタイプ（プレーン味）で、生きたまま腸まで届くビフィズス菌とアシドフィルス菌（乳酸菌）を配合しているので、愛犬・愛猫の腸内フローラ*を整え、おなかの健康維持をサポートしてくれます。日経トレンディのヒット商品にも掲載いただき、ペットの腸活に興味を持たれる方も増えています。この機会に、ぜひ足をお運びください。 ＊腸内細菌叢のこと

