公益社団法人能楽協会主催、江戸東京伝統芸能祭『第66回 式能』が2026年2月15日 (日)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/11702

公式ホームページhttps://www.nohgaku.or.jp/shikinoh2026※第一部、通し券は完売しております。

式能とは

「式能」は、昭和20年に能楽協会設立後、昭和36年に第一回が行われ、以降毎年、翁附五番立（江戸時代の基本的番組編成）にて開催しており、本年で66回目を迎えます。現在、シテ方五流が一同に会する翁附五番立の能楽公演としては、唯一の大変貴重な催しです。今回はシテ方金剛流宗家・金剛永謹が「翁」を勤めます。能楽の正式な上演形態である翁附五番立は、江戸時代に「武家式楽」として確立され、能楽以前の予祝芸能である「翁」から始まり、『神・男・女・狂・鬼』のジャンル分けに従って上演されます。また能の間には中世の大名・小名や庶民を描く狂言を挟み、人間の様々な笑いが演じられます。1日を通して能楽を鑑賞する事で「過去・現在・未来」更には「神・人・仏」を知ることになります。能楽は、人や文化の多様性を認め、様々な民族文化を内包した総合芸術といえます。

公演概要

江戸東京伝統芸能祭『第66回 式能』公演日：2026年2月15日 (日)会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）■出演者＜第一部＞金剛流「翁」 翁：金剛永謹金剛流「高砂」 シテ：金剛龍謹大蔵流「佐渡狐」 シテ：大藏彌太郎喜多流「清経」 シテ：大村定和泉流「舟ふな」 シテ：野村萬＜第二部＞観世流「杜若 恋之舞」 シテ：藤波重彦大蔵流「文荷」 シテ：山本東次郎金春流「放下僧」 シテ：櫻間金記和泉流「因幡堂」 シテ：石田幸雄宝生流「小鍛冶 白頭」 シテ：佐野登■公演スケジュール 2026年2月15日 (日)第一部 10:00開演【9:15開場】～14:40（予定）第二部 15:30開演【第一部の入れ替えが終わり次第の入場】～19:25（予定）※第一部・第二部入替制■チケット料金【1・2部通し券】正面：14,500円【1・2部通し券】脇正面：9,500円【1・2部通し券】中正面：9,500円【各部券】正面：8,500円【各部券】脇正面：6,000円【各部券】中正面：6,000円（全席指定・税込）※第一部、通し券は完売しております。※本公演は未就学児のご入場をご遠慮頂いております。※「翁」開演後「高砂」開始までは見所へのお出入りを一切お断り致します。その他詳細はHPをご確認下さい。■主催公益社団法人能楽協会東京都／公益財団法人東京都歴史文化財団／江戸東京伝統芸能祭実行委員会■協賛独立行政法人日本芸術文化振興会■後援中央区／中央区教育委員会／一般社団法人中央区観光協会公演に関するお問合せ：能楽協会 TEL.03-5925-3871

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com