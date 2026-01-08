デジタルサイネージのポスター表示で生まれる余白を活用した『天気予報パーツ』の提供開始
株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平山 武司)は、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』の配信メニューに、これまで多くのお客様からご要望を頂いていた「天気予報パーツ」コンテンツの提供を1月5日から開始しました。
『ez-コンテンツ』
https://www.nds-tyo.co.jp/pro/Nfits/
ポスター表示を邪魔しない天気予報パーツ
■概要
近年、店舗や公共空間での情報発信にデジタルサイネージの導入が進んでいます。しかし、コンテンツの制作や運用においては、「せっかくのデジタルサイネージなのに、広告ポスターなどのコンテンツを画面サイズぴったりに作れず、余白ができてしまう」というお悩みが現場で頻繁に聞かれます。
特に、汎用的なポスター画像をそのままデジタルサイネージに表示する場合、縦型・横型といった画面比率の違いや、デザイン上の制約から、どうしても画面の下部や側面に「ちょっとした隙間(空白)」が発生しがちです。この空白部分は、表示装置のポテンシャルを活かしきれていない、「もったいない」スペースとなっていました。
本コンテンツの「天気予報パーツ」は、こうしたデジタルサイネージ運用における長年の課題を解決します。
既存のポスターコンテンツの「邪魔にならないこと」を最優先に設計されており、縦型画面の下部や、横型画面の右側などにできたわずかな隙間(空白)を画面分割し、そのスペースにローカルの天気予報情報を表示します。
これにより、お客様は既存のポスターコンテンツを一切変更することなく、空白部分をアイキャッチ効果の高い天気予報で埋めることが可能になります。
コンテンツの邪魔をせず、画面全体の情報密度を高め、デジタルサイネージの有効活用と価値向上に貢献します。
天気予報パーツの横型と縦型イメージ
●仕様
配信方式 ：URLリンク方式 HTML、JPEG
画面サイズ：394px × 1080px、1080px × 394px
提供内容 ：設置場所に応じた都道府県の週間天気予報
更新頻度 ：2回／日 昼・夕
17時以降は、翌日から1週間の天気予報に切り替わります
「天気予報パーツ」以外にも、様々なコンテンツを揃えており、組み合わせも自由。
放映場所に合わせたアイキャッチ効果を高めるコンテンツを選んで放映できます。
【お申込みから配信までの流れ】～3STEPで配信開始～
STEP1：表示コンテンツの検討
※ニュース、天気予報、鉄道運行情報など、どのようなコンテンツを
デジタルサイネージに表示するかをご検討下さい。
STEP2：お見積り
※表示コンテンツ、コンテンツ配信連携方法、ディスプレイサイズ、
表示台数をご連絡ください。お見積りをご提示いたします。
STEP3：お申込み・設定
※利用申込書にて、コンテンツ配信サービスのお申し込みをして
いただきます。配信の準備ができましたらURLアドレスをご案内します。
【『ez-コンテンツ』とは】
・デジタルサイネージに放映するコンテンツに悩んでいる。
・アイキャッチ効果の高いコンテンツを流して自社CMを見せたい。
などのお悩みを、写真ニュースやピンポイント天気、鉄道運行情報、災害情報などのコンテンツで
解決します。
■会社概要
商号 ： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
代表者： 代表取締役社長 平山 武司
所在地： ＜本社＞
東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル
＜札幌オフィス＞
北海道札幌市中央区南一条東4丁目8番地1 北海創成ビル7F
設立 ： 1969年8月
URL ： https://www.nds-tyo.co.jp/