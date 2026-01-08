株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智、以下「クエスト」)は、株式会社チェンジホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：福留 大士)の子会社で、サイバーセキュリティ事業を推進する中間持株会社であるサイリーグホールディングス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：福留 大士、以下「サイリーグHD」)と、製造業・半導体分野を中心としたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化を目的とする協業を開始したことをお知らせします。

本協業は、個別企業の対策にとどまらず、日本の製造業全体のサプライチェーン・セキュリティを底上げすることを目指し、「サイバーレジリエンス」の観点から、両社の強みを掛け合わせた取り組みを推進するものです。





サイリーグホールディングス株式会社×株式会社クエスト





■協業の背景

近年、製造業、とりわけ半導体産業を中心とするサプライチェーンは高度化・多層化が進み、開発・製造・保守・運用に関わる企業の裾野が大きく広がっています。一方で、企業ごとのセキュリティ対策水準にはばらつきがあり、サプライチェーン上の取引先がサイバー攻撃の「踏み台」として狙われるリスクが顕在化しています。

特に経済産業省がセキュリティ強化を進める半導体産業は、国内産業全体への影響度が高く、この分野からのセキュリティ強化は、日本の産業競争力と事業継続性を支える重要な取り組みと位置付けられています。









■協業の狙い

サイリーグHDは、サイバーインシデント対応やセキュリティコンサルティングサービスを軸に、「被害を受けることを前提とした事業継続力＝サイバーレジリエンス」の社会実装を推進してきました。

一方、クエストは、長年にわたりSIer・SES領域で実績を積み重ね、製造業・半導体分野において強固な顧客基盤と豊富な現場接点を有しています。

本協業では、サイリーグHDが持つサイバーレジリエンス・サービスの知見、クエストの業界ネットワークとシステムインテグレーション能力を掛け合わせることで、企業単位の対策を超え、サプライチェーン全体のサイバーレジリエンスを高める実践モデルの構築を目指します。









■協業内容

本協業において両社は、以下のような取り組みを軸に連携を進めていく予定です。

※具体的な提供内容や条件については、今後順次展開していきます。





1. セキュリティ監視とインシデント対応を見据えた連携モデルの構築

日常的なセキュリティ監視で検知された兆候に対し、迅速な初動対応や事業継続を見据えた判断につなげる体制を整備します。監視と対応が分断されがちな従来モデルを見直し、「いざという時に事業を止めない」ためのサイバーレジリエンス強化を目指します。





2. サプライチェーン全体のリスクを可視化する評価・支援の共同推進

大手製造業を中心とする取引ネットワークを起点に、取引先企業のセキュリティリスクを俯瞰し、サプライチェーン全体の課題を把握・改善につなげる取り組みを共同で進めます。個社評価に終始せず、サプライチェーン全体の健全性向上を目的としたアプローチを重視します。





3. コンサルティングから現場実装までを見据えた協業体制の構築

上流での課題整理や方針策定に加え、実装・運用フェーズまでを一貫して支援できる協業体制を整えます。

セキュリティ対策を「計画で終わらせない」ための現実的な支援モデルを構築していきます。









■今後の展開について

両社は、まず半導体分野を中心に協業を進め、その成果や知見をもとに、他の製造業分野や関連産業への展開も視野に入れていきます。本協業を通じて、サプライチェーン・セキュリティにおける「サイバーレジリエンス」という考え方の定着と、日本の産業全体の持続的成長に貢献してまいります。









■サイリーグホールディングス株式会社について

サイリーグホールディングス株式会社は、株式会社チェンジホールディングスの子会社で、日本の企業や組織のサイバーセキュリティを高めることを使命とする持株会社です。M&A、業務提携、自社サービスの開発を通じて、ITインフラやネットワークの安全性を確保しつつ、事業の成長と発展を支えます。

「リーグ(League)」の精神のもと、グループ企業やパートナーと切磋琢磨し、日本のサイバーセキュリティ業界を牽引します。セキュリティ人材育成にも注力し、企業が抱えるサイバー脅威に迅速に対応できる体制を構築。デジタル社会の安心・安全に貢献する総合的なサイバーセキュリティ企業を目指しています。





＜会社概要＞

商号 ： サイリーグホールディングス株式会社

所在地 ： 〒105-0001

東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

設立 ： 2023年12月

資本金 ： 349百万円

代表者 ： 代表取締役 福留 大士

事業内容 ： サイバーセキュリティ事業及び

デジタル・トランスフォーメーション関連事業並びに

それらを行う会社の保有、事業活動の支援及び管理

Webサイト： https://www.cyleague.jp/









■株式会社クエストについて

株式会社クエストは、「技術を探求し、価値を創造し、お客様とともに成長する」を理念に掲げ、システム開発から運用保守まで一貫して手掛けるITサービス＆ソリューション企業です。大手企業との直接取引が多く、製造業、金融、エンタメ、物流、電力・鉄道など幅広い分野で、アプリケーション開発、ITインフラ構築、DX推進支援などを提供しており、創業以来赤字決算なしの健全経営で成長を続けています。





＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

資本金 ： 491,031,000円

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

事業内容 ： 業務コンサルティング／ITコンサルティング／

ソフトウェア開発／システム運用管理／ソリューション提供

WEBサイト： https://www.quest.co.jp/