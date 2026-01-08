ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：丹有樹）は、節分そば用「冷凍生そばとつゆのセット」の予約受注を2026年1月9日(金)より開始いたします。

立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、「あなたのおそばに」のコンセプトのもと、本格的なそばをご自宅で手軽にお召し上がりいただけるよう、冷凍生そばとつゆのセットを開発いたしました。公式通販サイトにて2025年の年越しそば用に販売した商品が好評であったため、節分そば用の販売を実施することといたしました。

節分そば

2026年の節分は2月3日（火）です。節分は春の始まりである「立春」の前日にあたり、旧暦の「大晦日」に当たるため、悪いものを追い出し、縁起の良いものを食べて、新しい季節を迎えるための行事として定着してまいりました。豆まきの他、近年では恵方巻などが知られていますが、「節分そば」も古来より縁起の良い食べ物として江戸時代から受け継がれています。名代富士そばでは、古来からの風習を広く伝える意図も含めて、節分そば用の冷凍生そばを販売することといたしました。

“２分”ゆでるだけの簡単調理

調理は非常に簡単。沸騰した湯で２分間ゆでるだけ。解凍や水洗いの手間も不要ですので、手軽に本格生そばがつくれます。

麺へのこだわり

簡単調理でも、そばの「食感」と「香り」は損なわないよう仕様にこだわりました。できたてを冷凍することにより、その風味と食感を閉じ込めています。関東風の濃い醤油系のつゆは麺を引き立たせます。一食ずつ個包装のため、食べたい分だけ調理が可能です。

節分そばプレゼントキャンペーン

節分そばをご注文いただいたお客様の中から、抽選で３名様に「名代富士そば 山中塗紅白角皿」(紅白角1枚)をプレゼントするキャンペーンを実施します。

商品概要

商品名：節分そば「冷凍生そば」5食入り売価：2,160円(税込)購入方法：公式通販サイト限定予約期間：2026年1月9日(金)～1月25(日)頃※※数量限定のため、限定数終了次第、販売終了いたします発送期間：2026年1月28日(水)～30日(金)頃

https://fujisoba-shop.co.jp/products/%E5%B9%B4%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%B0

【会社概要】名称：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/