いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は直営のいちご農園で行う、好評のいちご狩りイベント「Farm to Table ～ファーム トゥ テーブル～」を2026年も開催いたします。

いちごの旬の時期にあわせ、第1回は2026年1月18日(日)、以降も4月まで毎月1回ずつ開催予定です。その場で摘んだいちごでつくる、できたてのいちごスイーツを味わう特別な体験をお楽しみくださいませ。





いちごBonBonBERRYのFarm to Table ～ファーム トゥ テーブル～





Farm to Table ～ファーム トゥ テーブル～ ※写真はイメージです

[公式サイト]

http://izu-ichigo.com/









■Farm to Table ～ファーム トゥ テーブル～ とは





Farm to Table ～ファーム トゥ テーブル～





直営のいちごハウスで育てるいちごは静岡生まれの「紅ほっぺ」。いちごBonBonBERRYはこの「紅ほっぺ」の味わいに惚れ込んで生まれました。

いちごに一年中こだわり、パティシエがいちごを主役にしたスイーツを作り続けている私たちから、摘みたてのいちごを一番おいしく食べていただくためのイベント「Farm to Table ～ファーム トゥ テーブル～」がはじまりました。

その場で摘んだいちごを主役に、パティシエがスイーツに仕立て、様々ないちごスイーツをお楽しみいただけます。

直営のいちごハウスに入れる機会はこのイベント時のみ。手塩にかけて大切に育てられているいちごならではの味わいをぜひお楽しみください。









■企画概要

2026年1月～4月 各月1回(日曜日)ずつ開催いたします。

第1回 ： 2026年1月18日(日)14時～

定員 ： 3組(※1グループ 4名様まで)

大人 ： 6,000円(税込)/1人 小学生以下 3,000円(税込)/1人

内容 ： いちご狩り、スイーツ・ドリンクの提供、お土産付

※第1回目のご予約受付は終了しております。





ご予約は専用フォームよりお受けいたします。

第2回ご予約受付期間：2026年1月10日(土)～1月26日(月)17:00まで

【予約URL】

https://izu-tamagoya.com/farmtotable/

予約多数の場合、抽選とさせていただきますので予めご了承ください。

※当選発表 2026年2月2日(月)





昨年の開催の様子





【第2回以降の日程】

第2回：2026年2月15日(日)14時～

※第2回ご予約受付期間：2026年1月15日(木)～30日(金)17:00まで

第3回：2026年3月15日(日)14時～

第4回：2026年4月19日(日)14時～

※第3回・第4回の受付期間は公式Instagramにてお知らせいたします。









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンや調味料など、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。





道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factoryについて





■店舗概要

所在地 ： 静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ： 0558-99-9300

定休日 ： なし

営業時間： お土産コーナー 9：00～17：00

ボンボンベリーカフェ10：00～17：00(イートイン16：00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)

http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ)

http://www.izunoheso.com

公式Instagram

https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/