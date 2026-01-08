多面式電気暖炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（二面型、三面型、四面型）・分析レポートを発表
2026年1月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「多面式電気暖炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、多面式電気暖炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、多面式電気暖炉の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約29億1000万米ドルと評価されており、2031年には約37億6900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.8パーセントと見込まれており、住宅および商業空間におけるデザイン性重視の需要を背景に、安定した成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策動向が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と特長
多面式電気暖炉は、炎の演出を複数方向から鑑賞できる現代的な暖房および装飾設備です。住居や商業施設において、空間の中心的な演出要素として高い視覚効果を提供します。
構造としては、両面型、三面型、四面型といった構成があり、間仕切りや壁面、独立設置など、設置場所や内装デザインに応じた柔軟な配置が可能です。電気式であるため、煙突や燃料を必要とせず、安全性や設置の容易さにも優れています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を行っています。市場が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。さらに、多面式電気暖炉市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を及ぼす要因を分析することで、企業が中長期的な事業戦略を検討するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、SimpliFire、Regency Fireplace、Amantii、Faber、Modern Flames、Napoleon、Touchstone、Ambe、British Fires、Real Flameなどの企業が参入しています。
各社は、デザイン性、炎の表現技術、操作性、省エネルギー性能などを差別化要因として競争しており、高付加価値製品の投入が市場競争力を左右しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
多面式電気暖炉市場は、構造タイプ別および用途別に分類されています。構造タイプ別では、二面型、三面型、四面型に分かれており、設計自由度の高い三面型や四面型への関心が高まっています。
用途別では、住宅向けと商業向けに分類されており、住宅向けでは高級住宅や集合住宅での導入が進み、商業向けではホテル、飲食店、商業施設での採用が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、室内デザインへの関心の高さやリフォーム需要を背景に、安定した市場規模を維持しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「多面式電気暖炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、多面式電気暖炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、多面式電気暖炉の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約29億1000万米ドルと評価されており、2031年には約37億6900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.8パーセントと見込まれており、住宅および商業空間におけるデザイン性重視の需要を背景に、安定した成長が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策動向が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と特長
多面式電気暖炉は、炎の演出を複数方向から鑑賞できる現代的な暖房および装飾設備です。住居や商業施設において、空間の中心的な演出要素として高い視覚効果を提供します。
構造としては、両面型、三面型、四面型といった構成があり、間仕切りや壁面、独立設置など、設置場所や内装デザインに応じた柔軟な配置が可能です。電気式であるため、煙突や燃料を必要とせず、安全性や設置の容易さにも優れています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を行っています。市場が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。さらに、多面式電気暖炉市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を及ぼす要因を分析することで、企業が中長期的な事業戦略を検討するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、SimpliFire、Regency Fireplace、Amantii、Faber、Modern Flames、Napoleon、Touchstone、Ambe、British Fires、Real Flameなどの企業が参入しています。
各社は、デザイン性、炎の表現技術、操作性、省エネルギー性能などを差別化要因として競争しており、高付加価値製品の投入が市場競争力を左右しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
多面式電気暖炉市場は、構造タイプ別および用途別に分類されています。構造タイプ別では、二面型、三面型、四面型に分かれており、設計自由度の高い三面型や四面型への関心が高まっています。
用途別では、住宅向けと商業向けに分類されており、住宅向けでは高級住宅や集合住宅での導入が進み、商業向けではホテル、飲食店、商業施設での採用が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。北米および欧州では、室内デザインへの関心の高さやリフォーム需要を背景に、安定した市場規模を維持しています。