【新発売】～蔵元のDNAから生まれた料理酒風ペースト発酵調味料～ 下ごしらえの常識を酒蔵の知恵が解き放つ。「発酵にまかせるだけ」 新発想の調味料「さかもと」が本日より先行発売開始。
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、日本酒や酒粕が持つ発酵の力をより日常の料理で活躍させることを目的とした、新しいペースト状の発酵仕込み調味料「さかもと」を、2026年1月よりオンラインショップにて先行発売いたします。
■ 開発の背景：酒粕と日本酒を、現代のキッチンの主役へ
日本酒の醸造過程で生まれる「酒粕」や、古くから和食を支えてきた「日本酒」には、食材を美味しく、柔らかくする圧倒的な力があります。しかし、現代の家庭においては「使い道が限られる」「下準備が大変」といった理由から、そのポテンシャルが十分に活かされていない現状がありました。
私たちは、この伝統的な発酵素材をもっと手軽に、そして劇的に料理を美味しくする道具として再定義したいと考え、液体調味料（料理酒）の限界を超えた「ペースト状」の形態を開発しました。「さかもと」は、酒粕と日本酒の力を肉の繊維に直接密着・浸透させることで、特別な技術やコツがなくても「究極の潤い」を引き出す、新しい下ごしらえの形を提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338643&id=bodyimage1】
■ 商品特徴：発酵に、まかせるだけ。
酒蔵の知恵を凝縮した「料理酒風ペースト」
酒粕や日本酒の有効成分をペースト状に凝縮。素材にぴたっと密着することで、蔵元伝来の発酵成分が肉のタンパク質をやさしく解きほぐし、驚くほどのしっとり感を生み出します。
「揉んで寝かせるだけ」の圧倒的利便性
肉の重量に対して20%の「さかもと」を揉み込み、冷蔵庫で一晩（8時間以上）寝かせるだけ。日本酒の保水力と酒粕の軟化作用が、素材を内側から変えていきます。
「冷めても柔らかな」仕上がり
発酵の力で組織レベルから潤いを閉じ込めるため、調理直後だけでなく、お弁当に入れて冷めた状態でも、パサつきのないジューシーな食感が持続します。
■ 失敗しない、究極の「醸し鶏」レシピの提案
本製品の発売に合わせ、家庭で最も安全かつ美味しく仕上げる調理法「フライパンでの蒸し焼き」を推奨レシピとして公開します。
手順：厚みを均一に開いた鶏むね肉に「さかもと」を揉み込み一晩。フライパンで蓋をして強火で熱し、蒸気が上がったら10分間。裏返して再度蓋をして2～3分。
安全性：強火の蒸気加熱により、厚みのある肉でも中心部までしっかりと熱を通し、安全かつ最高の状態で召し上がっていただける手順を固定しました。
■ 商品概要
商品名：さかもと
名称：発酵仕込み調味料（料理酒風ペースト発酵調味料）
価格：972円（税込）
内容量：180g原料：酒粕、日本酒、食塩、米麹、生姜※本製品はアルコールを含みますが、塩分添加による不可飲措置により酒税法上の酒類には該当しません。発売日：2026年1月発売販売チャネル：FARM8直営店（新潟県長岡市／LIS摂田屋・東京都／FARM8 STAND御茶ノ水）公式オンラインストア（ https://sakamoto.farm8.jp ）
■ 開発元株式会社FARM8
所在地：新潟県長岡市来迎寺前田3662
公式サイト：https://farm8.jp
配信元企業：株式会社FARM8
■ 開発の背景：酒粕と日本酒を、現代のキッチンの主役へ
日本酒の醸造過程で生まれる「酒粕」や、古くから和食を支えてきた「日本酒」には、食材を美味しく、柔らかくする圧倒的な力があります。しかし、現代の家庭においては「使い道が限られる」「下準備が大変」といった理由から、そのポテンシャルが十分に活かされていない現状がありました。
私たちは、この伝統的な発酵素材をもっと手軽に、そして劇的に料理を美味しくする道具として再定義したいと考え、液体調味料（料理酒）の限界を超えた「ペースト状」の形態を開発しました。「さかもと」は、酒粕と日本酒の力を肉の繊維に直接密着・浸透させることで、特別な技術やコツがなくても「究極の潤い」を引き出す、新しい下ごしらえの形を提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338643&id=bodyimage1】
■ 商品特徴：発酵に、まかせるだけ。
酒蔵の知恵を凝縮した「料理酒風ペースト」
酒粕や日本酒の有効成分をペースト状に凝縮。素材にぴたっと密着することで、蔵元伝来の発酵成分が肉のタンパク質をやさしく解きほぐし、驚くほどのしっとり感を生み出します。
「揉んで寝かせるだけ」の圧倒的利便性
肉の重量に対して20%の「さかもと」を揉み込み、冷蔵庫で一晩（8時間以上）寝かせるだけ。日本酒の保水力と酒粕の軟化作用が、素材を内側から変えていきます。
「冷めても柔らかな」仕上がり
発酵の力で組織レベルから潤いを閉じ込めるため、調理直後だけでなく、お弁当に入れて冷めた状態でも、パサつきのないジューシーな食感が持続します。
■ 失敗しない、究極の「醸し鶏」レシピの提案
本製品の発売に合わせ、家庭で最も安全かつ美味しく仕上げる調理法「フライパンでの蒸し焼き」を推奨レシピとして公開します。
手順：厚みを均一に開いた鶏むね肉に「さかもと」を揉み込み一晩。フライパンで蓋をして強火で熱し、蒸気が上がったら10分間。裏返して再度蓋をして2～3分。
安全性：強火の蒸気加熱により、厚みのある肉でも中心部までしっかりと熱を通し、安全かつ最高の状態で召し上がっていただける手順を固定しました。
■ 商品概要
商品名：さかもと
名称：発酵仕込み調味料（料理酒風ペースト発酵調味料）
価格：972円（税込）
内容量：180g原料：酒粕、日本酒、食塩、米麹、生姜※本製品はアルコールを含みますが、塩分添加による不可飲措置により酒税法上の酒類には該当しません。発売日：2026年1月発売販売チャネル：FARM8直営店（新潟県長岡市／LIS摂田屋・東京都／FARM8 STAND御茶ノ水）公式オンラインストア（ https://sakamoto.farm8.jp ）
■ 開発元株式会社FARM8
所在地：新潟県長岡市来迎寺前田3662
公式サイト：https://farm8.jp
配信元企業：株式会社FARM8
プレスリリース詳細へ