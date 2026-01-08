【新発売】～蔵元のDNAから生まれた料理酒風ペースト発酵調味料～ 下ごしらえの常識を酒蔵の知恵が解き放つ。「発酵にまかせるだけ」 新発想の調味料「さかもと」が本日より先行発売開始。

【新発売】～蔵元のDNAから生まれた料理酒風ペースト発酵調味料～ 下ごしらえの常識を酒蔵の知恵が解き放つ。「発酵にまかせるだけ」 新発想の調味料「さかもと」が本日より先行発売開始。