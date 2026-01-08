元プロ野球選手が直接指導 トミーバッティングドームで「やきゅうであそぼう・キッズ体験会」開催～野球未経験の5歳～小3キッズ11名が参加～
オフィス家具や家電などのリユース事業を中心に、様々な事業を幅広く展開するトミザワグループの子会社として、スポーツ施設運営事業を展開する株式会社スフィーダ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大塚千江子）は、運営するトミーバッティングドームの野球指導プログラム“トミーベースボールアカデミー”において、元プロ野球選手による”やきゅうであそぼう・キッズ体験会”を昨年12月29日（月）に開催しました。
本体験会は、「野球に興味はあるが、始めるきっかけがない」「野球に触れてみたいが、何から始めればよいかわからない」といった、野球未経験の5歳から小学3年生以下の子どもたちを対象に企画したものです。
ボールの投げ方・打ち方・走り方といった基本動作を中心に、**”遊びながら野球を体験する”**ことを目的としたプログラムを実施しました。
当日は11名のキッズが参加（参加費無料）。午前7時50分より元プロ野球選手・高山 智行氏と梶原 康司氏による指導がスタートし、子どもたちが2時間にわたり野球の楽しさを体感できるう内容となりました。
初めてバットを握る子どもたちも、元プロ野球選手の優しく丁寧な声掛けにより、次第に緊張がほぐれ、笑顔でボールを追いかける姿が多く見られました。
参加した子どもからは「またやりたい」「もっと野球をやってみたい」といった声も聞かれ、野球に親しむきっかけとなる体験会となりました。
指導を担当した高山智行氏は、「技術を教える以前に、まずは野球を『楽しい』と感じてもらうことを大切にしました。今日の体験が、子どもたちにとって野球を好きになる第一歩になれば嬉しいです」とコメントしています。
次回の”やきゅうであそぼう・キッズ体験会”は春休み期間中に実施予定です。
当社を含むトミザワグループは、事業展開する関東エリアを中心に、地域社会活動やスポーツ振興など、さまざまな地域貢献活動を積極的に行っております。そしてこれからも「良き企業市民」として、あらゆる事業活動を通じて、社会および地域貢献活動の実践に努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338616&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338616&id=bodyimage2】
【指導者プロフィール】
・ 氏名： 高山 智行（たかやま ともゆき）
・ 経歴： 阪神タイガース、シアトルマリナーズ（米国・マイナーリーグ）、ハンファ・イーグルス（韓国・プロ
野球）、サムスン・ライオンズ（韓国・プロ野球）、JPアセット証券（コーチ）など
・ コメント： 米・日・韓で、トータル8年間プロ野球選手として在籍しました。
その経験と、社会人チーム（JPアセット証券野球部・JABA東京都連盟所属）でのコーチ
経験を基に、野球の楽しさを体感できるような指導を心掛けたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338616&id=bodyimage3】
■ トミーバッティングドーム について
トミザワグループ（株式会社スフィーダ）が運営する、東京・江戸川区の葛西地区で唯一の全天候型屋内バッティングセンター。空調完備の広々とした店内には、バッティングコーナーとピッチングコーナーが並び、初心者から経験者、大人から子供、シニアや女性まで安心して楽しくプレイでき、明るく健全な施設として地域に愛されています。
