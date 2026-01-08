応募者管理システム市場、採用DXの加速で2032年に46億米ドルへ成長見通し
応募者管理システム（Applicant Tracking System：ATS）市場は、企業の採用活動におけるデジタル化需要の高まりを背景に、着実な成長を続けています。2023年に同市場は26億米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率6.6％で拡大し、2032年には46億米ドル規模に到達すると見込まれています。業界や地域を問わず人材獲得競争が激化する中、採用プロセスの効率化と可視化を実現するATSは、企業経営における重要な基盤システムとして位置付けられています。
無料サンプル版を入手：" https://www.snsinsider.com/sample-request/3184 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338606&id=bodyimage1】
成長要因
ATS市場の成長を支えている最大の要因は、採用活動の高度化と応募者数の増加です。2023年に公表された各国政府の統計によると、先進国だけでも年間2億3,000万件以上の求人が掲載されており、米国労働統計局のデータでは同年第3四半期時点で求人件数が960万件に達しました。こうした環境下で、企業は大量の応募者情報を正確かつ迅速に管理する必要に迫られています。
さらに、各国政府が推進するデジタル化政策も市場成長を後押ししています。欧州連合が進めるデジタル単一市場戦略に代表されるように、企業の業務効率化や生産性向上を目的としたIT投資が活発化しています。加えて、2020年以降リモートワークが約2倍に増加したとの政府報告もあり、地理的に分散した採用活動を支えるクラウド型ATSへの需要は今後も高まると見られています。
市場ダイナミクス
ATS市場では、人工知能と自動化技術の導入が急速に進んでいます。AIを活用した履歴書の自動スクリーニングや候補者評価により、採用までの期間短縮と人為的バイアスの低減が実現されています。2023年に発表された人事専門団体の調査では、約70％の人事担当者がAIツールの導入により採用業務の質が向上したと回答しています。
一方で、コスト面やセキュリティ面の課題も存在します。高度な機能を備えたATSは導入費用が高く、中小企業にとっては負担となる場合があります。また、クラウド型ATSの普及に伴い、個人情報保護やサイバーセキュリティへの懸念が高まっています。特に医療や金融など規制の厳しい業界では、GDPRやCCPAといった法規制への対応が導入判断に影響を与えています。
セグメンテーション分析：エンドユーザー別
エンドユーザー別では、2023年にIT・通信分野が市場を主導し、全体収益の約23％を占めました。この分野では高度な専門スキルを持つ人材への需要が高く、採用活動も活発です。政府統計によれば、技術系職種は全求人の約4％を占め、今後も安定した増加が見込まれています。
また、医療・ライフサイエンス分野も高い成長率が期待されています。高齢化の進展や医療需要の増加を背景に、同分野の雇用は年率10％前後で拡大すると予測されており、効率的な人材確保を支援するATSの導入が進んでいます。
セグメンテーション分析：導入形態別
導入形態別では、2023年にオンプレミス型が58％の市場シェアを占めました。金融機関や政府機関など、高度なセキュリティと管理体制を求める組織では、依然としてオンプレミス型が選好されています。
一方、クラウド型ATSは予測期間中に高い成長率を示すと見込まれています。拡張性や柔軟性、初期投資の抑制といった利点から、中小企業を中心に導入が加速しています。米国の公的機関の統計でも、クラウドサービス利用が年率18％で増加しており、政府によるデジタルサービス推進策も追い風となっています。
無料サンプル版を入手：" https://www.snsinsider.com/sample-request/3184 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338606&id=bodyimage1】
成長要因
ATS市場の成長を支えている最大の要因は、採用活動の高度化と応募者数の増加です。2023年に公表された各国政府の統計によると、先進国だけでも年間2億3,000万件以上の求人が掲載されており、米国労働統計局のデータでは同年第3四半期時点で求人件数が960万件に達しました。こうした環境下で、企業は大量の応募者情報を正確かつ迅速に管理する必要に迫られています。
さらに、各国政府が推進するデジタル化政策も市場成長を後押ししています。欧州連合が進めるデジタル単一市場戦略に代表されるように、企業の業務効率化や生産性向上を目的としたIT投資が活発化しています。加えて、2020年以降リモートワークが約2倍に増加したとの政府報告もあり、地理的に分散した採用活動を支えるクラウド型ATSへの需要は今後も高まると見られています。
市場ダイナミクス
ATS市場では、人工知能と自動化技術の導入が急速に進んでいます。AIを活用した履歴書の自動スクリーニングや候補者評価により、採用までの期間短縮と人為的バイアスの低減が実現されています。2023年に発表された人事専門団体の調査では、約70％の人事担当者がAIツールの導入により採用業務の質が向上したと回答しています。
一方で、コスト面やセキュリティ面の課題も存在します。高度な機能を備えたATSは導入費用が高く、中小企業にとっては負担となる場合があります。また、クラウド型ATSの普及に伴い、個人情報保護やサイバーセキュリティへの懸念が高まっています。特に医療や金融など規制の厳しい業界では、GDPRやCCPAといった法規制への対応が導入判断に影響を与えています。
セグメンテーション分析：エンドユーザー別
エンドユーザー別では、2023年にIT・通信分野が市場を主導し、全体収益の約23％を占めました。この分野では高度な専門スキルを持つ人材への需要が高く、採用活動も活発です。政府統計によれば、技術系職種は全求人の約4％を占め、今後も安定した増加が見込まれています。
また、医療・ライフサイエンス分野も高い成長率が期待されています。高齢化の進展や医療需要の増加を背景に、同分野の雇用は年率10％前後で拡大すると予測されており、効率的な人材確保を支援するATSの導入が進んでいます。
セグメンテーション分析：導入形態別
導入形態別では、2023年にオンプレミス型が58％の市場シェアを占めました。金融機関や政府機関など、高度なセキュリティと管理体制を求める組織では、依然としてオンプレミス型が選好されています。
一方、クラウド型ATSは予測期間中に高い成長率を示すと見込まれています。拡張性や柔軟性、初期投資の抑制といった利点から、中小企業を中心に導入が加速しています。米国の公的機関の統計でも、クラウドサービス利用が年率18％で増加しており、政府によるデジタルサービス推進策も追い風となっています。