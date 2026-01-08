株式会社サンクユー、営業がFAX受注処理から解放され「提案時間が2倍」に ― 卸売業がBtoB-EC導入で営業生産性を高めた成功事例を公開 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338522&id=bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX中心の受注業務に追われていた卸売業の営業部門が、BtoB-EC導入により「営業の提案時間が2倍に増加」した成功事例を解説する最新コラム【営業がFAX受注処理から解放。BtoB-EC導入で『提案時間が2倍』になった卸売業の成功事例】を公開しました。
■背景：営業が“売る仕事”に集中できていない現実
卸売業では、営業担当者が以下のような業務に多くの時間を割いています。
・FAX注文書の内容確認・転記
・在庫・納期の社内確認
・注文内容の修正や確認対応
・再注文時の過去履歴の検索
本来、営業が注力すべき「提案」「関係構築」「新規開拓」に時間を割けず、結果として売上機会を逃しているケースが少なくありません。
今回紹介する成功事例では、こうした課題を BtoB-EC導入による受注業務の自動化 で解消し、営業活動の質と量を同時に向上させたプロセスを詳しく解説しています。
■コラムで紹介している主なポイント
営業の時間を奪っていたFAX受注業務の実態
1件あたり数分～十数分の処理が、1日・1か月でどれほどの負担になっていたかを可視化。
BtoB-EC導入で変わった営業の役割
・顧客が自ら発注できる仕組みを構築
・再注文・定番商品のEC化
・在庫・納期情報のリアルタイム共有
結果：営業の提案時間が2倍に
事務処理から解放された営業が、
・既存顧客への深い提案
・新規顧客開拓
・付加価値商品の提案
に集中できる体制を実現。
卸売業でも“無理なく定着した”導入プロセス
FAXを即廃止せず、段階的にBtoB-ECへ移行した点も成功の要因として解説しています。
■ コラムはこちら
営業がFAX受注処理から解放。BtoB-EC導入で「提案時間が2倍」になった卸売業の成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/sales_team_freed_from_fax_order_processing/
■BtoB-ECは「営業改革」の起点になる
BtoB-ECは単なる受注システムではなく、営業の時間を生み出し、売上を伸ばすための基盤として機能します。
サンクユーでは、卸売業・製造業・印刷業を中心に、
・FAX受注のEC化
・営業工数の削減
・顧客別価格・掛率への対応
・営業活動を支えるBtoB-EC設計
を多数支援してきました。
■営業効率・受注業務でお悩みの企業様へ
・営業が受注処理に追われている
・FAXや電話注文が減らない
・提案や新規開拓に時間を割けていない
・営業生産性を根本から改善したい
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社の業務フローに合わせた最適なBtoB-EC導入プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX中心の受注業務に追われていた卸売業の営業部門が、BtoB-EC導入により「営業の提案時間が2倍に増加」した成功事例を解説する最新コラム【営業がFAX受注処理から解放。BtoB-EC導入で『提案時間が2倍』になった卸売業の成功事例】を公開しました。
■背景：営業が“売る仕事”に集中できていない現実
卸売業では、営業担当者が以下のような業務に多くの時間を割いています。
・FAX注文書の内容確認・転記
・在庫・納期の社内確認
・注文内容の修正や確認対応
・再注文時の過去履歴の検索
本来、営業が注力すべき「提案」「関係構築」「新規開拓」に時間を割けず、結果として売上機会を逃しているケースが少なくありません。
今回紹介する成功事例では、こうした課題を BtoB-EC導入による受注業務の自動化 で解消し、営業活動の質と量を同時に向上させたプロセスを詳しく解説しています。
■コラムで紹介している主なポイント
営業の時間を奪っていたFAX受注業務の実態
1件あたり数分～十数分の処理が、1日・1か月でどれほどの負担になっていたかを可視化。
BtoB-EC導入で変わった営業の役割
・顧客が自ら発注できる仕組みを構築
・再注文・定番商品のEC化
・在庫・納期情報のリアルタイム共有
結果：営業の提案時間が2倍に
事務処理から解放された営業が、
・既存顧客への深い提案
・新規顧客開拓
・付加価値商品の提案
に集中できる体制を実現。
卸売業でも“無理なく定着した”導入プロセス
FAXを即廃止せず、段階的にBtoB-ECへ移行した点も成功の要因として解説しています。
■ コラムはこちら
営業がFAX受注処理から解放。BtoB-EC導入で「提案時間が2倍」になった卸売業の成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/sales_team_freed_from_fax_order_processing/
■BtoB-ECは「営業改革」の起点になる
BtoB-ECは単なる受注システムではなく、営業の時間を生み出し、売上を伸ばすための基盤として機能します。
サンクユーでは、卸売業・製造業・印刷業を中心に、
・FAX受注のEC化
・営業工数の削減
・顧客別価格・掛率への対応
・営業活動を支えるBtoB-EC設計
を多数支援してきました。
■営業効率・受注業務でお悩みの企業様へ
・営業が受注処理に追われている
・FAXや電話注文が減らない
・提案や新規開拓に時間を割けていない
・営業生産性を根本から改善したい
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社の業務フローに合わせた最適なBtoB-EC導入プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ