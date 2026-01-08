株式会社サンクユー、営業がFAX受注処理から解放され「提案時間が2倍」に ― 卸売業がBtoB-EC導入で営業生産性を高めた成功事例を公開 ―

株式会社サンクユー、営業がFAX受注処理から解放され「提案時間が2倍」に ― 卸売業がBtoB-EC導入で営業生産性を高めた成功事例を公開 ―