【21LIVE】1月15日（木）よりホワイトデーCM出演をかけたランキングイベント『CM出演ライバーオーディション』が開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月15日（木）より都内近郊8カ所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338466&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ホワイトデーの主役は、あなたかも？／
ビジョンCM動画出演権をかけたランキングが開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月15日（木）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回は、お返しの想いやメッセージを込めたホワイトデー仕様のCM動画を制作。
一般・ビギナー・総合のそれぞれのランキングで上位に入賞すると、屋外ビジョンで放映されるCMへの出演権を獲得できます。
ホワイトデーならではの特別な舞台で、あなたの魅力を多くの人へ届けましょう。
＞＞対象ギフト
●ビギナーランキング
全てのギフトが対象
●一般/総合ランキング
「演出」タブ内のギフトが対象
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
└CM出演権（セリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月15日（木）～1月23日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└1月7日（水）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└1月7日（水）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン（2箇所）
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338466&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ホワイトデーの主役は、あなたかも？／
ビジョンCM動画出演権をかけたランキングが開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月15日（木）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回は、お返しの想いやメッセージを込めたホワイトデー仕様のCM動画を制作。
一般・ビギナー・総合のそれぞれのランキングで上位に入賞すると、屋外ビジョンで放映されるCMへの出演権を獲得できます。
ホワイトデーならではの特別な舞台で、あなたの魅力を多くの人へ届けましょう。
＞＞対象ギフト
●ビギナーランキング
全てのギフトが対象
●一般/総合ランキング
「演出」タブ内のギフトが対象
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
└CM出演権（セリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月15日（木）～1月23日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└1月7日（水）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└1月7日（水）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン（2箇所）
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂