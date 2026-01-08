既婚者にとって浮気相手はどんな存在？結婚後の配偶者への気持ちの変化は影響ある？｜結婚と浮気に関する実態調査（第5報）
7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区 https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2025年9月にインターネット上で一般の20代～50代既婚者、男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。結果は、既婚者の浮気率は17%、その「浮気経験者」に絞った調査結果を第5報として報告します！
・第1報 https://presswalker.jp/press/90858 では、20代～50代既婚者の17％が「浮気したことがある」と判明しました。
・第2報 https://presswalker.jp/press/93232 では、「浮気をした理由」や「浮気相手との関係性」を調査し、夫婦の仲の悪さや配偶者への不満が浮気の理由と回答する人は少ないことが分かりました。
・第3報 https://presswalker.jp/press/94816 では、「夫婦関係が良好であれば浮気しないのか」「結婚前は浮気をしたことがあるのか」を調査し、夫婦仲は関係なく浮気をする人が多く、浮気は愛情の欠落ではないといえる結果になりました。
・第4報 https://presswalker.jp/press/96988 では、「配偶者に隠れて、どのように、どんな浮気をしているのか」を調査し、行動パターン把握＆崩さないことが「浮気がバレない理由」と回答する人が多く、浮気のパターンは「同じ相手と長期的に継続する浮気」をしてる人が多いことが判明しました。
そこで今回の第5報は、第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出し、浮気経験者にとって浮気相手とは「配偶者とは別の特別な存在」なのか？同じ相手と浮気を繰り返した浮気経験者の「結婚前と結婚後の感情の変化」など、既婚者の浮気事情の実態を調査しています。
＜結果のポイント＞
・意外！？既婚者の浮気は軽い気持ちじゃないかも？
→ 浮気相手が「特別な存在のパートナーではない」と回答した人は約39％で4割以下
→ 浮気相手が「特別な存在のパートナー」である人は約46%
→ 同じ相手と長期的な浮気をする人の半数以上が「浮気相手は特別な存在である」と回答
・浮気相手が特別なパートナーであった経験がない人でも特別な存在のパートナーが欲しいと思っている
→ 「配偶者とは別に、特別な存在のパートナーが欲しい」人は約31％で3割以上を占めた
・既婚の浮気経験者でも「結婚後も配偶者への愛情がある」人がほとんど！
→ 「結婚後も愛情に変化はない」「結婚後 愛情が深まった」と回答した人は、合わせて約49％
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第5報）
調査期間 ：2025年9月29日～30日、12月8日～10日
調査対象者 ：20～59歳の男女480人（男性240人、女性240人）
※第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
本報告の発表日：2026年1月8日
＜調査対象者について＞
下表の通り男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
男性（240人） 女性（240人）
20代 男性 60人（25.0%） 女性 60人（25.0%）
30代 男性 60人（25.0%） 女性 60人（25.0%）
