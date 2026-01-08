【1/20開催ウェビナー】Zabbix セミナー 登壇のご案内
Zabbix Japan LLC,が主催する無料セミナー内で「Zabbix x IoT x デジタルツインが創る施設管理DX」をテーマに弊社社員が登壇します。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。
■開催概要
日時：2026年1月20日（火）13:00～14:30
※弊社の登壇は14:00～となります。
開催形式：Webinar形式（WebEX利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：Zabbix Japan LLC,
共催：NSW株式会社
■セミナー内容
Zabbixをベースにした3Dデジタルツイン設備管理ソリューションであるZeugMaのご紹介を行います。
こんな方におすすめ！！
・既にZabbixをご利用で、施設管理やDXに興味のある方
・3Dデジタルツインに興味のある方
・現場DXや技術継承に課題を感じている方
・最新の遠隔支援システムの導入を検討中の方
■お申込みはこちら
https://www.zabbix.com/jp/webinars
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部 第二営業部
TEL：03-3770-0096
E-mail：nsw-dc@ml.nsw.co.jp
