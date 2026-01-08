スマホを近づけてサクッと使える新機能「ScanSnap Go」提供開始

ScanSnap iX2500が瞬時に自分の設定になり、簡単活用が可能！

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ワンタッチでスピーディーに書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル、「ScanSnap iX2500(以下iX2500)」の新機能「ScanSnap Go」を、本日1月8日に提供開始します。

「ScanSnap Go」は、スマートフォンを近づけて簡単にiX2500と接続・スキャンができる機能です。素早く手軽にiX2500を利用でき、オフィスのフリーアドレス環境やシェアオフィス、コワーキングスペースへの導入にも最適です。

また、「ScanSnap Go」機能を活かし、様々な場所で手軽にiX2500が使える「ScanSnap Spot」を展開予定です。

時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。







スマートフォンを近づければMy ScanSnap に早変わり！ScanSnap Go

スマートフォンを近づけて、一時的にお手持ちのスマートフォンとiX2500を接続できる機能、「ScanSnap Go」をご利用いただけるようになりました。

スマートフォンを近づけることで、Bluetoothを介して、iX2500とスマートフォンとの1対1のWi-Fi接続が設定され、簡単にiX2500とお持ちのスマートフォンでスキャンが可能。

フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースなど、様々な場所にあるiX2500を素早く手軽にご利用いただけます。

すでにiX2500をご利用の方は、普段お使いのiX2500と同じ設定がタッチパネルに反映され、My ScanSnapの使い心地で、様々な場所のiX2500をお使いいただけます。(注1)

接続が解除されれば、iX2500本体からはユーザー情報がクリアされるので、セキュリティ面も安心です。













ダウンロード/アップデート方法

ScanSnap iX2500のアップデート方法

ScanSnap iX2500の新機能を利用する際は、ScanSnap Homeからファームウェアのアップデートが必要です。

ScanSnap Homeでファームウェアをアップデートする（https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_setting_firm_update.html

モバイル版ScanSnap Home

・対応OS

　iOS 16 以降 / iPadOS 16 以降 / Android 10 以降

・ダウンロード先

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/scansnap-home/id6447339688?mt=8





App Store






Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.pfu.scansnaphome





Google Play






※本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。

商標について

ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1：ScanSnap Goの機能を利用するには、iX2500本体の無線設定にてScanSnap Goの機能を有効にする必要があります。

本件に関するお問合わせ先

報道関係者お問い合わせ先

株式会社PFU

コミュニケーション戦略室 広報部

E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com

