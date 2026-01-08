こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スマホを近づけてサクッと使える新機能「ScanSnap Go」提供開始
ScanSnap iX2500が瞬時に自分の設定になり、簡単活用が可能！
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ワンタッチでスピーディーに書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル、「ScanSnap iX2500(以下iX2500)」の新機能「ScanSnap Go」を、本日1月8日に提供開始します。
「ScanSnap Go」は、スマートフォンを近づけて簡単にiX2500と接続・スキャンができる機能です。素早く手軽にiX2500を利用でき、オフィスのフリーアドレス環境やシェアオフィス、コワーキングスペースへの導入にも最適です。
また、「ScanSnap Go」機能を活かし、様々な場所で手軽にiX2500が使える「ScanSnap Spot」を展開予定です。
時・場所・デバイスの垣根を越えたScanSnapがアナログとデジタルをつなぎ、スマートで快適な暮らしをご提供します。
スマートフォンを近づければMy ScanSnap に早変わり！ScanSnap Go
スマートフォンを近づけて、一時的にお手持ちのスマートフォンとiX2500を接続できる機能、「ScanSnap Go」をご利用いただけるようになりました。
スマートフォンを近づけることで、Bluetoothを介して、iX2500とスマートフォンとの1対1のWi-Fi接続が設定され、簡単にiX2500とお持ちのスマートフォンでスキャンが可能。
フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースなど、様々な場所にあるiX2500を素早く手軽にご利用いただけます。
すでにiX2500をご利用の方は、普段お使いのiX2500と同じ設定がタッチパネルに反映され、My ScanSnapの使い心地で、様々な場所のiX2500をお使いいただけます。(注1)
接続が解除されれば、iX2500本体からはユーザー情報がクリアされるので、セキュリティ面も安心です。
ダウンロード/アップデート方法
ScanSnap iX2500のアップデート方法
ScanSnap iX2500の新機能を利用する際は、ScanSnap Homeからファームウェアのアップデートが必要です。
ScanSnap Homeでファームウェアをアップデートする（https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/scansnap_help/jp/pc/topic/ope_setting_firm_update.html）
モバイル版ScanSnap Home
・対応OS
iOS 16 以降 / iPadOS 16 以降 / Android 10 以降
・ダウンロード先
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/scansnap-home/id6447339688?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.pfu.scansnaphome
※本アップデートの提供開始にはタイムラグが生じる場合がございます。アップデートがかからない場合は、少し時間をおいてから更新プログラムを確認ください。
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1：ScanSnap Goの機能を利用するには、iX2500本体の無線設定にてScanSnap Goの機能を有効にする必要があります。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap紹介サイト
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap公式Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap公式X(旧Twitter)
https://x.com/ScanSnapJP
