µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¡Ö Efficio¡Ê¥¨¥Õ¥£¥·¥ª¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º ¿åÁÇÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä³«»Ï
¿åÁÇÊ²µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¡¡Efficio¡Ê¥¨¥Õ¥£¥·¥ª¡Ë
Àîºê½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀî½ÅÎäÇ®¹©¶È¤Ï¡¢µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¡ÖEfficio¡Ê¥¨¥Õ¥£¥·¥ª¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÂÐ±þ¤ÎµÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¤Ç¤Ï¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¢¨1¤È¤Ê¤ëÄê³ÊCOPc¢¨21.43¤Î¿åÁÇÊ²µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÀ½ÉÊ¡Ë¤ò2026Ç¯1·î8Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Àî½ÅÎäÇ®¹©¶È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉûÀ¸¿åÁÇ¢¨3¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¥Ü¥¤¥é¤Î¿åÁÇÇ³¾Æµ»½Ñ¤ò¡¢¼ç¤Ë¶õÄ´ÍÑÇ®¸»¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëµÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¤Ë±þÍÑ¡¢³«È¯¤·¤¿¿åÁÇÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÉôÊ¬Éé²Ù±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡ÖEfficio¡Ê¥¨¥Õ¥£¥·¥ª¡Ë¡×NH¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿åÁÇ¥Ð¡¼¥Ê¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤È¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¤È¥Ü¥¤¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿åÁÇÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»º¶È¤ª¤è¤Ó¶õÄ´Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¡¢ÄãÃºÁÇ¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ÆÃÄ¹
¡ ÄãNOx¿åÁÇ¥Ð¡¼¥Ê¤òÅëºÜ
¡¦Ç³ÎÁ¤Ë¿åÁÇ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÇ³¾Æ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¥¼¥í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄãNOx¥Ð¡¼¥Ê¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ³¾Æ»þ¤ÎNOxÇÓ½ÐÎÌ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ð¡¼¥Ê¤Ë¤â¿åÁÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¡ÖEfficio¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ¤ò·Ñ¾µ
¡¦Äê³ÊCOPc1.43¤ª¤è¤ÓIPLV¢¨51.64¤Î¹â´ü´Ö¸úÎ¨µ¡¤Ç¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀ©¸æµ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕÂÓÀßÈ÷¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ °ÂÁ´Àß·×
¡¦Ç³¾Æ³«»ÏÁ°¡¢Ç³¾ÆÄä»ß¸å¤Ë¿åÁÇÇÛ´ÉÆâÉô¤òÃâÁÇ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£
¡¦¥±¡¼¥·¥ó¥°Æâ¤ËÏ³¤ì½Ð¤¿¿åÁÇ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢°ÂÁ´¤ËµÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¤òÄä»ß¤¹¤ë¿åÁÇÏ³±Ì¸¡ÃÎ´ï¤òÅëºÜ¡£
¡¦µÕ²Ð¢¨6¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇ³ÎÁÇÛ´ÉÆâ¤ËµÕÎ®¤·¤¿²Ð±ê¤ò¾Ã²Ð¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¥ì¥¹¥¿¤òÅëºÜ¡£
¢¨1 2025Ç¯12·î¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ¼çÍ×µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿åÁÇÊ²Æó½Å¸úÍÑµ¡¤ÎÈæ³Ó¡£
¢¨2 COPc¡ÊÀ®ÀÓ·¸¿ô¡§Coefficient of Performance¡Ë¤È¤ÏÎäÅàÇ½ÎÏ¤òÅêÆþÇ®ÎÌ¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤È¤ÎÏÂ¤Ç½ü¤·¤¿¤â¤Î¡£(JIS´ð½à)
¢¨3 ÀÐÌý²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¤ä²×À¥½¡¼¥À¤ÎÀ¸»º¹©Äø¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿åÁÇ¡£
¢¨4 NHH-250¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Î¸¡¾Úµ¡¤Ë¤è¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¾õ¶·¤ä³°Éô´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¿ôÃÍ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 IPLV¡Ê´ü´ÖÀ®ÀÓ·¸¿ô¡§Integrated Part Load Value¡Ë¤È¤ÏÉôÊ¬Éé²Ù¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£
¢¨6 ²Ð±ê¤¬Ç³¾Æ¼¼¤«¤éÇ³ÎÁ¶¡µëÂ¦¡Ê¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤äÇ³ÎÁÇÛ´É¡Ë¤ØµÕÎ®¤¹¤ë¸½¾Ý¡£
£²¡¥»ÅÍÍÉ½
https://digitalpr.jp/table_img/2716/125850/125850_web_1.png
¢£Àî½ÅÎäÇ®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÀÄÃÏÄ®1000ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ¡¡±Ñ¾´
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡1972Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡14²¯6,050Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Ü¥¤¥é¡¦¶õÄ´µ¡´ï¡¦µÛ¼ý¼°¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¿øÉÕ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼
¥Ó¥¹¤Ê¤É
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡557Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Àî½ÅÎäÇ®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÅìµþËÜ¼Ò
±Ä¶È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Áí³ç¼¼¡¡±Ä¶È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²èÉô
TEL¡¡03-3645-8251
E-mail¡¡sspd@kte-corp.co.jp
