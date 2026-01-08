全国のファミリーマート限定

「ワールドクラフト〈フルーティI.P.A.〉」

数量限定新発売

この高解像度画像はhttps://www.suntory.co.jp/news/index.htmlに掲載しています。

サントリー（株）は、全国のファミリーマート限定「ワールドクラフト〈フルーティI.P.A. 〉」を、２０２６年１月１３日（火）から数量限定新発売します。

「ワールドクラフト」は、いつもと違う、世界で味わうような多様なビールのおいしさをもっと楽しんでいただきたい、という思いを込めて開発したブランドです。

今回発売する「ワールドクラフト〈フルーティI.P.A.〉」は、柑橘系の弾けるフルーティな香りが特長の「I.P.A. （インディア・ペールエール）※」です。ぜひお楽しみください。

※18世紀末に英国からインドへビールを輸出する際に、大量のホップを使用して苦味を強くしたことが名前の由来とされるビアスタイル

■中味・パッケージについて

中味は、ホップの豊かな香りと苦味が特徴の「I.P.A.」を、シトラホップ、ギャラクシーホップを一部使用し、柑橘系の弾けるフルーティな香りが広がる味わいに仕立てました。パッケージは、黄色の背景に、ピンク色の帯をあしらうことで、柑橘系の​フルーティな香りが広がる味わいを表現するとともに、特徴的なグラスの手書き風イラストを中央に配しました。

■商品名、容量、アルコール度数

「ワールドクラフト〈フルーティI.P.A.〉」

３５０ｍｌ ６％

５００ｍｌ ６％

＊希望小売価格は設定していません

■発売期日 ２０２６年１月１３日（火）

■発売店舗 全国のファミリーマート 酒類取扱店 約１５，９００店

＊一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

■品目 ビール

＜本製品に関するお問い合わせ先＞

【サントリーお客様センター】

https://www.suntory.co.jp/customer/