音の「振動」を、見て・触って・聞いて・体で感じる。 PLAY! PARKコラボ第4弾として、子ども向けイベントを開催
株式会社オーディオテクニカは、東京都立川市にある子どもが自由な発想で遊べる屋内キッズパーク「PLAY! PARK」とコラボレーションし、音をテーマにしたイベント「音の動きにのってあそぶ！ Let’s! PLAY! SOUND with Audio-Technica」を2026年1月26日（月）から4月26日（日）までの3か月間限定で開催します。
※イラストはイメージのため実際の遊具と異なる場合があります
▼過去の取り組みの様子はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/about-play/
今回は、音の正体である「振動（音の動き）」に着目し、子どもたちが遊びながら自然と音が生まれる仕組みを感じられるイベントを開催します。0歳の赤ちゃんから楽しめるものもご用意しておりますので、ぜひお越しください。
【開催概要】
■名称 ： 音の動きにのってあそぶ！ Let's! PLAY! SOUND with Audio-Technica
■期間 ： 2026年1月26日（月）〜2026年4月26日（日）
■場所 ： PLAY! PARK（東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟3F）
■参加費： 無料（別途PLAY! PARK入場料）
■公式サイト専用ページ：https://play2020.jp/article/lets-play-sound-4/
【コンテンツ内容】
１. ターンテーブルにのってみよう！
約2mサイズの”人が乗れるターンテーブル（レコードプレーヤー）型遊具”が登場します。手作りのトーンアームを動かしたり、レコードを付け替えたり、みんなで持ち上げて回したりすることで、遊びながらレコードならではの動きを体験できます。 レコードの上に乗って楽器を演奏したり、歌ったりしながら、その場で生まれる音を自由に楽しめます。
【参加方法】予約不要
【対象年齢】0〜12歳の子どもとその保護者
２. くるくるベビーレコード
赤ちゃんも安心して楽しめる、小さなレコード型の遊具です。 レコード部分には張りのある柔らかい素材を使用し、土台には回転台を設置。回転台の下に仕込んだ木琴が動きに合わせて音を鳴らし、全身で“音の動き”を感じられます。
【参加方法】予約不要
【対象年齢】0〜2歳の子どもとその保護者
３. みんなで音ダンス
実際に楽器を鳴らしながら、音の伝わり方振動を“目で見る”ワークショップです。好きなポーズで撮った自分の写真をモールに貼り、ビーズやストローと一緒に楽器の上に乗せて音を鳴らすと、まるで自分が踊っているように見えます。 和太鼓、ドラム、シンバル、タンバリンなど、楽器や音の出し方によって動きが変わるため、音を楽しみながら振動を体感できます。
【参加方法】当日館内にて申し込み
【対象年齢】3〜12歳の子どもとその保護者
４. PLAY! RECORD
実際のターンテーブル（レコードプレーヤー）を使って、レコードの溝を針がなぞると音楽が流れる、アナログならではの針が音を拾うアナログ体験ができるブースです。 大きな穴が開いたドーナツ盤や、顔よりも大きな12インチレコードなど、サイズの違いも楽しめます。 ヘッドホンタイプとスピーカータイプを用意しており、レコードに親しみのある大人も、初めて触れる子どもも、家族みんなでゆったりと音を味わえます。
【参加方法】予約不要
【対象年齢】0〜12歳の子どもとその保護者
【配布方法】アンケート回答画面提示で1人1個
※十分な数を用意しますが、途中で配布終了になる可能性があります
当社は創業60周年を機に、アナログの魅力をより多くの人に知っていただくためのさまざまなコンテンツを展開してきました。その一環として、2022年より「PLAY! PARK」とのコラボレーションをスタート。これまで、創作楽器やレコード盤を使った遊具・ワークショップを通じて、音の原体験を提供し、未来を創る子どもたちの感性を刺激するさまざまな取り組みを続けてきました。
▼過去の取り組みの様子はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/always-listening/articles/about-play/
今回は、音の正体である「振動（音の動き）」に着目し、子どもたちが遊びながら自然と音が生まれる仕組みを感じられるイベントを開催します。0歳の赤ちゃんから楽しめるものもご用意しておりますので、ぜひお越しください。
5. レコードコマプレゼント！
1月26日（月）〜4月26日（日）の期間、アンケートにご回答いただいた方全員に、オリジナルの「レコードこま」をプレゼントします。 レコード型遊具と同じデザインで、参加の記念にもぴったり。ペンで模様を描くと、回したときに色が混ざるなど、自由にアレンジして楽しめます。
1月26日(月)〜4月26日(日)の期間、アンケートにご回答いただいた方全員に、オリジナルの「レコードこま」をプレゼントします。 レコード型遊具と同じデザインで、参加の記念にもぴったり。ペンで模様を描くと、回したときに色が混ざるなど、自由にアレンジして楽しめます。

【配布方法】アンケート回答画面提示で1人1個

※十分な数を用意しますが、途中で配布終了になる可能性があります
