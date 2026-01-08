空庭温泉 OSAKA BAY TOWER 祝・二十歳！二日間限定「ハタチ割」キャンペーン開催！





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪府大阪市港区、総支配人: 松井敦史、以下当館）は、2026年1月の成人の日を記念し、2026年1月11日（日）と12日（月・祝）の2日間限定の特別キャンペーン「ハタチ割」を実施いたします。

本キャンペーンでは、20歳を迎える方に限り対象日の入館料3,300円が、特別価格200円となるほか、期間中は着物や礼服でのご入館も可能です。人生に一度の晴れの日を、和の趣で設えた空庭温泉でゆったりとお過ごしいただけます。

■キャンペーン概要

【期間】 2026年1月11日（日）、12日（月・祝）

【対象】 2005年4月2日～2006年4月1日⽣まれの⽅ (2026年二十歳の集い / 成⼈式対象者)

【内容】 入館料 一律200円

【ご利用方法】 ⼊館時に年齢が確認できるものをご提⽰ください。

※他の割引サービス等との併⽤はできません。

【詳細】https://solaniwa.com/news/hatachiwari2026/

＜着物入館OK！振袖映えスポットで写真を撮ろう!＞









大好評開催中！空庭イルミネーション『光の庭園 ～66,666球のきらめき』













振袖やスーツ姿が一層映える、幻想的な光の演出。66,666球のイルミネーションがきらめく「光の庭園」で、成人の記念にふさわしい“とっておきの一枚”を撮影いただけます。当館ならではの和の情緒と光のコラボレーションが、特別な一日をより華やかに彩ります。

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3

営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）

休館日 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト https://www.solaniwa.com/

アクセス 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)からすぐ

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

（タオル、館内浴衣付き）

※表示の料金はすべて消費税込となります。

※1,651円(消費税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp