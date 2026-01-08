ビデオ・アズ・ア・サービス市場は2032年までに年平均成長率15.58%で203.5億米ドルに達すると予測
グローバルのビデオ・アズ・ア・サービス（Video as a Service、VaaS）市場は、2023年に55.3億米ドルと評価されており、予測期間の2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.58％で大幅に拡大し、2032年には203.5億米ドルに達すると見込まれています。市場の成長は、さまざまな業界におけるスケーラブルでコスト効率が高く、高品質なビデオソリューションの需要の増加によって推進されています。組織は、ビデオ会議、ライブストリーミング、オンデマンドビデオのためにクラウドベースのVaaSプラットフォームをますます活用しており、業界ごとの採用率も顕著な上昇傾向を示しています。さらに、顧客エンゲージメント、定着率、消費パターンは、VaaSソリューションが協働、リモート学習、企業コミュニケーションの改善において重要であることを示しています。
サンプルレポートのリクエスト: https://www.snsinsider.com/sample-request/2449
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338534&id=bodyimage1】
市場成長
VaaSの需要は、オンプレミスインフラへの大規模な投資なしで柔軟性、信頼性、スケーラビリティを求める企業によって促進されています。クラウドベースのVaaSプラットフォームは、高精細ビデオストリーミング、低遅延、CRMやマーケティング自動化ツールなどの企業システムとのシームレスな統合を提供します。リモートワーク、バーチャルイベント、オンライン教育の普及により、VaaSソリューションの必要性はさらに加速しており、企業は協働とエンゲージメントを向上させることを目指しています。政府や業界レポートによると、現在ほぼ半数の企業が日常業務でビデオ会議やライブストリーミングに依存しています。
5Gネットワークの進展もVaaSの採用を促進しており、スムーズなビデオストリーミングやリアルタイムコラボレーションが可能になっています。ビジネスワークフローにビデオをシームレスに統合する能力は、競争優位性を維持するための戦略的必須要素となっています。一方で、市場は高い初期導入コスト、統合の複雑さ、ネットワーク遅延、帯域幅制限といった課題にも直面しています。これらの制約にもかかわらず、ベンダーは使いやすさの向上、コスト削減、インフラ強化に注力して、より広範な採用を目指しています。
セグメンテーション分析
クラウド展開方式別
2023年において、パブリッククラウドソリューションがVaaS市場を支配しており、市場シェアの約44％を占めました。コスト効率、スケーラビリティ、アクセスの容易さにより、オンプレミスのビデオインフラ維持コストを最小化したい企業にとって優先的な選択肢となっています。パブリッククラウドサービスは2024年から2032年にかけてCAGR15.67％で成長し、支配的地位を維持すると予想されます。プライベートクラウドやハイブリッドクラウドも採用されていますが、特にセキュリティやコンプライアンス要件の厳しい組織での利用が中心であり、パブリッククラウドが市場成長の主要な推進力であり続けています。
業種別
教育分野は2023年に市場をリードし、21％のシェアを占めました。これは、バーチャル教室、ウェビナー、遠隔学習ソリューションの需要によるものです。VaaSプラットフォームは、K-12教育から高等教育まで、インタラクティブで魅力的なオンライン学習体験の提供を支援します。一方、メディア・エンターテインメント分野は、予測期間中にCAGR16.82％で最も速い成長が見込まれています。ビデオストリーミング、ライブイベント、コンテンツ制作の増加に加え、OTTプラットフォームやソーシャルメディアチャンネルの拡大により、スケーラブルなVaaSインフラの需要が高まっています。コンテンツ制作におけるAIやARの統合は、この分野での市場成長をさらに促進すると期待されています。
