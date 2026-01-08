TPCマーケティングリサーチ株式会社、医薬品容器・包装材市場について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、医薬品容器・包装材市場について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆ 2024年における医薬品容器・包装材の市場規模は、前年比1.9％増の2,239億円となった。近年はコロナ禍の影響から回復傾向にあるため、ワクチン用途の需要は落ち着きをみせているものの、医療用医薬品としての需要が回復したことで堅調な推移となっている。さらに、近年はバイオ医薬品や自己注射剤（プレフィルドシリンジ）の需要が高まっており、医薬品容器としてもこれら剤型への採用が増えたことで市場拡大に寄与している。加えて、高齢化の進行に伴って易開封性を謳ったPTPやSP・分包、視認性の高い容器など、従来の規格品よりも高単価な容器・包装材の採用が増えたことも市場拡大の一因として挙げられる。また、近年はエンドユーザーだけでなく薬剤師や管理者といった現場における管理のしやすさや利便性を謳うことで、人手不足が問題となっている調剤薬局や医院などの増加に対応する動きがみられる。
◆さらに、同市場においても環境配慮型材料へのシフトが進んでおり、リサイクル性やモノマテリアル包材など環境負荷の低減を謳った容器・包装材が増えてきている。今後もこうした動きは続くとみられ、医薬品容器・包装材市場においても主要各社ではサステナビリティ対応とユーザビリティ対応の両立を目指した容器・包装材の開発が進められている。
◆医薬品容器・包装材市場は今後も拡大基調が続く見通しで、2025年は2024年比1.7％増の2,276.5億円、2030年には2,450億円規模に到達する見通しである。市場拡大の背景としては、（1）バイオ医薬品増加に伴う高機能品の増加、（2）サステナビリティ対応製品の増加、（3）在宅医療用途の拡大に伴うプレフィルドシリンジやオートインジェクターなどの需要拡大、などが挙げられる。
◆このうち（1）については、化学合成品と比べて温度や光、振動といった要因の影響を受けやすいことから、外部要因から内容医薬品を保護し管理できる包材の需要が拡大する見通しである。また、（2）については海外を中心に包装材や廃棄物に対する規制の厳格化が進められていることから、バイオマス由来素材やモノマテリアル素材などに対応した製品のさらなる拡大が見込まれる。
◆本レポートでは、医薬品容器・包装材における国内の動向と現状の市場規模および今後の市場予測、各社の製品展開状況だけでなく、各社の研究開発活動や生産活動、売上などを分析しているほか、今後の市場予測を加味した医薬品容器・包装材事業の成功ポイントを分析し、今後の医薬品容器・包装材事業の事業戦略立案のための資料となるようレポートしたものである。
【調査要覧】
＜調査項目＞
調査概要、法規制、医薬品市場動向、主な参入企業、展開状況、市場分析、生産拠点および販売先、研究開発動向、今後の展望
＜調査対象企業＞
ZACROS、住友ベークライト、三菱ケミカル、大成化工、細川洋行、阪神化成工業、東洋アルミニウム、伸晃化学、大和特殊硝子、テルモ、大日本印刷、共同印刷、UACJ製箔、キョーラク、不二硝子、メイワパックス、内外化成、関西チューブ、ニプロ
【調査実査日】
2025年10月～12月
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338071&id=bodyimage1】
＜資料名＞
2025年 医薬品容器・包装材の市場動向分析調査
―ユーザビリティ追求と資源効率化が進む市場の最新動向を徹底分析―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250671
発刊日：2025年12月15日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
