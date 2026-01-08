特定非営利活動法人日本成人病予防協会(所在地：東京都中央区、理事長：佐野 虎)は、2026年2月15日(日)に、文部科学省後援「健康管理検定」3・2・1級試験を開催いたします。





詳細： https://kentei.healthcare/schedule/





試験の様子





■体内時計をテーマに最新の正しい健康知識が学べる

健康管理検定は、時計遺伝子の研究から導き出された生活リズムや体のリズムを学ぶことにより、健康で美しい心と体を保つための知識と具体的な方法について習得することができます。本検定は、認定から10年を迎え、受験者数は120,000名を突破しました。350を超える団体や企業の社員研修、70を超える大学・専門学校・高等学校の健康教育にも導入され、これからさらに「健康」が注目される時代に役立つ検定です。









■健康管理検定の各レベルについて

健康管理検定には3つのレベルがあり、段階的に学習して健康管理に関する知識の理解度を高めていくことができます。





【3級】生活リズムアドバイザー

健康の基本である、食事・運動・睡眠など体内時計に基づいた正しい生活リズムについて学び、自分自身や身近な人の健康管理に役立てることができる。美と健康のアドバイザーとして活躍できる。





3級公式テキスト





【2級】健康リズムカウンセラー

体の器官の働きやそれぞれのリズムを知り、体と心を健康に働かせる方法を学び、職業レベルでも、お客様に対して正しい健康の情報発信ができるようになる。美と健康のカウンセラーとして活躍できる。





2級公式テキスト





【1級】健康リズムプロフェッショナル

疾病・栄養・心・運動・環境など健康管理の知識を体系的に学び、健康管理・予防医学の知識と意識の普及を行うことができる。プロフェッショナルとして企業や地域で活躍できる。









1級公式テキスト





■検定料、申込方法について

【3級】4,950円(税込)

【2級】5,500円(税込)

※【3級】【2級】併願の場合には、9,350円(税込)

【1級】6,600円(税込)





公式ホームページよりお申込みいただけます。

https://kentei.healthcare/about_tests/





■検定試験は「全国の主要都市」で開催

東京・大阪 ： 年3回

札幌・名古屋・福岡： 年2回

仙台 ： 年1回

※受験に関する詳細及び開催日程については、ホームページをご覧ください。

https://kentei.healthcare/schedule/





■公式テキストなど詳細については、ホームページをご覧ください。

https://kentei.healthcare/lp/2509/