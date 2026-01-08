「は・か・た・の・しお♪」のTVCMが印象的な伯方塩業株式会社(本社：愛媛県松山市、代表取締役社長 石丸 一三)と「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 森本 卓)は、「適塩適糖キャンペーン2026」を開催いたします。「塩の日」である2026年1月11日(日)からスタートするInstagramキャンペーンでは、オリジナル「ふかふかクッションチャーム」(非売品)と両社の製品 合計8点を、抽選で40名様にプレゼントいたします。





適塩適糖キャンペーン2026





一人ひとりにとって必要な「適塩」と「適糖」で日々の食事を楽しんでいただきたいという想いから2022年にスタートした「適塩適糖キャンペーン」は、今年5回目を迎えます。毎年、「塩の日(1月11日)」と「砂糖の日(3月10日)」に、公式SNSを通じて、皆さまの暮らしを楽しくするようなオリジナルアイテム＆商品のプレゼントやコミュニケーションを展開しています。今回プレゼント賞品として、昨年好評だった「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」のふかふかクッションがカバンに付けられるチャームとして登場！





「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」は、どちらも長年にわたり皆さまにご愛顧いただいているロングセラー商品です。普段の食卓に自然と溶け込み、料理やスイーツに形を変えて、時にはあま～く、時にはしょっぱく、皆さまの暮らしを支えています。ぜひ本キャンペーンを通じて、塩や砂糖についてのお話をお聞かせいただけますと幸いです。





上手にお付き合いしましょ♪適塩適糖





【キャンペーン詳細】

1.応募期間

2026年1月11日(日)～1月25日(日)／2週間開催





2.応募方法

(1) 伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Instagramアカウントをフォロー

・伯方塩業公式Instagram ： https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/

・DM三井製糖公式Instagram： https://www.instagram.com/mitsui_dm_sugar/

(2) キャンペーン投稿に、塩と砂糖を使った『好きなメニュー』をコメント

(3) 指定のハッシュタグ「#塩と砂糖のある暮らし2026」と一緒に、塩と砂糖を使った“お気に入りの1枚”をInstagramでご投稿いただくと当選率がアップします。

※キャンペーン規約、注意事項は伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Instagramアカウントをご確認ください。





3.賞品内容

以下をセットにして抽選で40名様にプレゼントいたします。

(1) 「伯方の塩」＆「スプーン印・ばら印のお砂糖」オリジナルふかふかクッションチャーム(非売品)

(2) 伯方塩業の製品3点セット

伯方の塩(1kg)、伯方の塩 焼塩(250g)、伯方の塩ソックス(ペア)

(3) DM三井製糖の製品3点セット

スプーン印 上白糖(1kg)、ばら印 三温糖(400g)、ガシャポンミニチュアミラー(ランダム1個)





プレゼント内容





Xキャンペーンは、「砂糖の日」である3月10日(火)からの開催を予定しております。ぜひこちらもお楽しみに！









【伯方塩業株式会社 会社概要】

社名 ： 伯方塩業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三

所在地 ： 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立 ： 1973年8月

事業内容 ： 塩の製造及び販売

コーポレートサイト： https://www.hakatanoshio.co.jp/

※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。









【DM三井製糖株式会社 会社概要】

社名 ： DM三井製糖株式会社(Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長CEO 森本 卓

所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

設立 ： 1947年9月

事業内容 ： 精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・

販売並びに不動産事業

コーポレートサイト： https://www.msdm-hd.com/