株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、古紙パルプ100％で構成されたサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP 吸音パネル」のPOP-UP展示を、渋谷のコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」にて2026年1月14日(水)より開始いたします。本展示は、製品発表後、お客様より現物をご覧になりたいとの問い合せを多数いただき、実施する運びとなりました。デザイン性・機能性と環境配慮を重視する多くの企業様に向け、実際の会議室環境で吸音効果・質感・カラーリングを体感できる機会となります。





LULL TECH BEACH 渋谷の会議室での設置





■展示概要

展示期間(開始)： 1月14日(水)～3月31日(火)まで

場所 ： LULL TECH BEACH 渋谷

(東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル B1)

URL ： https://lulltechbeach.jp/

営業時間 ： 9：00～22：00

定休日 ： 年末年始、不定休(最新情報はHPをご確認ください)

利用料金 ： 無料 ※展示のみのご見学は無料です。

コワーキングスペースの利用は別途料金が必要です。









■来場者向け特典：POP-UP展示限定クーポン配布

展示を記念し、来訪者限定の割引クーポンを配布いたします。

※詳細は会場にてご案内いたします。









■LULL TECH BEACHについて

渋谷駅徒歩圏のテック系クリエイターが集まるコワーキングスペース。

集中ワーク・ミーティング・イベントなど幅広い用途に対応し、スタートアップやクリエイターに人気の施設です。









■「REBORN PULP 吸音パネル」とは

オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネルです。合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成。廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計で、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品です。日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさをもたらします。









■製品仕様

寸法 ： 30cm x 30cm 厚さ4.2cm

材質 ： パルプ(古紙パルプ100％)

販売価格(税込)： 4,840円(1枚単品販売価格)、94,600円(40枚セット販売価格)









■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験をいかし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社リブグラフィ

Tel ： 06-4707-6055

E-Mail： info@libgraphy.co.jp