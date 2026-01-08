株式会社TCフォーラム(所在地：東京都新宿区西新宿7-2-4新宿喜楓ビル4F、代表：寺島 陽一郎)は、長野県小海町、株式会社Vitalizeと共催で、2026年1月17日(土)に東京都港区新橋のミーティングスペースAP新橋にて、長野県小海町の自然・食・人・文化を五感で体感できるイベント「まち、まるまる体感。― まちの空気ごと感じる、ふるさと体験フェス ― 長野県 小海町編」を開催します。本イベントは、都市と地方の新たな関わり方を提案し、地方創生や関係人口の拡大を目指す取り組みの一環として実施されます。





■都市と地方をつなぐ「関係人口」創出への挑戦

地方都市の人口減少や高齢化が進む中、都市部の住民が地方と多様に関わる「関係人口」の創出が全国的な課題となっています。長野県小海町は、豊かな自然や食文化、アートの調和が息づく町でありながら、知名度や認知度の面で課題を抱えてきました。今回のイベントは、都市部の生活者が「帰省」ではなく「関わる」形でふるさとや地方とつながる最初の一歩を提供し、関係人口の拡大を目指すものです。特に、食を切り口とした体験型イベントを通じて、小海町の魅力を都市部の方々に直接届けることを目的としています。





■五感で味わう小海町―食・自然・人との出会い

本イベントの目玉は、小海町の特産品や地元グルメを集めた「おごっつぉ！マルシェ」です。鞍掛豆や白麗茸などの希少な地元食材の試食・販売をはじめ、地元ワイナリーや酒造の試飲、クラフトジン、野菜ジュース、焼き芋やおやきなど、約10店舗が出店。町長自らが来場し、特産品の日本酒を直接注ぐ体験も予定されています。また、パノラマ型スクリーンによる没入スペースでは、小海町の自然や風景を体感でき、都会にいながら「森と湖のまち」の空気を感じられます。さらに、町役場スタッフや実際に町で働く方々による移住・暮らし相談ブース、トークイベントも開催し、リアルな小海町の魅力や生活を知ることができます。





【おごっつぉ！マルシェ出店店舗】

・ノーマンズ ：1stヴィンテージワイン(720ml)

・清水屋 ：黒澤酒造のお酒(1) 黒澤 純米八〇

黒澤酒造のお酒(2) 黒澤 純米吟醸vintage新酒生原酒

黒澤酒造のお酒(3) ㋣まると純米生酛造り

・7pm ：松原湖サラウンド(クラフトジン)

・雪花菜野 ：おからクッキー

・たかちゃんふぁーむ ：各種ジャム、クッキー、調味料

・株式会社Vitalize ：長野県小海町 五箇いわな 手作り だし醤油の素、KURAKAKE HITASHIMAME

・小海町農産物加工直売所：おやき、無添加漬物、味噌、白麗茸、さかまき農園にんじんジュース

・レストハウスふるさと ：こけぱん

・あとくら農園 ：じゃがいもミックス、大根ミックス、ミニニンジン

・小海町 ：鞍掛豆量り売り(100g単位)、湖底浪漫(日本酒)、小海そば(乾麺)

・しなの芋うさぎ ：冷凍焼きいも

・松原湖高原農場 ：フルーツトマトジュース(1,000ml)





※出店店舗、特産品は変更となることがございます。









【トークイベント】

14:15～15:00 移住者に聞く！暮らしと職のホンネ

15:15～16:00 信州のフィンランド？自然とアートでつながる、こうみ体験

16:15～17:00 フィジブルタウン・こうみ

17:15～18:00 こうみ地方創生～まちの未来を切り拓くには～





■イベント概要

まち、まるまる体感。― まちの空気ごと感じる、ふるさと体験フェス ― 長野県 小海町編

日時 ： 2026年1月17日(土)14:00～19:00

会場 ： ミーティングスペースAP 新橋 3F(東京都港区新橋1丁目12-9)

イベント内容： 特産品マルシェ、没入型小海町体験スペース、

移住・暮らし相談ブース、トークイベントほか

参加費 ： 無料(試食・試飲あり、一部有料での販売あり)

アクセス ： JR新橋駅 銀座口徒歩1分、

東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅5番出口すぐ、

都営三田線内幸町駅A2出口徒歩4分

主催 ： 小海町、株式会社TCフォーラム、株式会社Vitalize

詳細・申込 ： https://marumaru-koumi.peatix.com/





■今後の展望：全国への横展開を視野に

今回の「まち、まるまる体感。」は、地方自治体と都市部をつなぐ新たなモデルケースとして、今後は他の自治体とも連携し、同様のイベントを展開していく予定です。都市と地方の新しい関係づくりを目指し、地域の魅力発信や関係人口創出の取り組みをさらに広げてまいります。









■長野県小海町について

長野県小海町(こうみまち)は、八ヶ岳の東麓、標高800～1,200メートルに位置する「森と湖のまち」です。町の中心を清流・千曲川が流れ、松原湖や白駒池などの湖沼、広大な高原や原生林が広がる自然豊かな地域です。四季折々の美しい風景や澄んだ空気、星空の美しさは全国的にも知られ、アウトドアやアート、食文化を楽しむ人々に親しまれています。地元の特産品には鞍掛豆や白麗茸、地酒などがあり、豊かな自然と人の温かさが調和する「ちょうどいい田舎」として、多様なライフスタイルを受け入れる町です。









■会社概要

企業名 ： 株式会社TCフォーラム

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-4新宿喜楓ビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 寺島 陽一郎

事業内容 ： 貸し会議室・ホールの経営・運営、貸し会議室・ホールへの飲食提供

企業サイト： https://www.tc-forum.co.jp/