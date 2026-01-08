スーパーレジン工業株式会社(本社：東京都稲城市、代表取締役社長:：田山 紘介)は、2026年1月30日(金)に相模原市で開催される「Sagamihara Space Industry Forum 2026」のプログラム内である、宇宙関連企業の各社取組を発表するプレゼンテーションステージに登壇いたします。

本イベントは、2025年8月22日に、神奈川県、相模原市及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)が、神奈川県内の宇宙関連産業クラスターの形成強化の促進や、リニア中央新幹線神奈川県駅(仮称)周辺のまちづくりを見据えた相模原市域を中心とした宇宙関連産業の集積、宇宙科学研究所の研究開発成果の普及啓発などを目的に、連携協力協定を締結をしたことによる取組の1つです。

相模原市が主催となり、宇宙関連産業プレイヤーが一堂に会し、宇宙関連事業社の講演や、来場者及び登壇者を交えたネットワーキングイベントを神奈川県及びJAXAが共催いたします。





Sagamihara Space Industry Forum2026





当社は1980年代より宇宙事業への参入を開始し、地元である相模原市津久井工場から宇宙産業に携わる企業として、創業からの想いや歴史、当社の技術について、ピッチステージにてお伝えさせていただく予定です。









◆Sagamihara Space Industry Forum 2026 開催概要◆

日時 ：2026年1月30日(金) 13:00～17:45

場所 ：ソレイユさがみ セミナールーム1

(相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本店6階)

対象者：市内外の宇宙関連産業に属する企業・大学等、宇宙関連産業への参入に興味のある企業・大学等





【内容】

○開会あいさつ

・神奈川県知事 黒岩 祐治

・相模原市長 本村 賢太郎

・JAXA宇宙科学研究所長 藤本 正樹

○宇宙関連産業施策の紹介

○基調講演「(仮)宇宙関連産業に関する講演」

○宇宙関連企業による取組に関するプレゼンテーション

○交流会及び宇宙関連企業交流拠点見学会





主催：相模原市

共催：神奈川県、JAXA

後援：相模原商工会議所、相模原市産業振興財団





※イベント申し込みフォーム： https://peatix.com/event/4744545









◆スーパーレジン工業は、1957年創業、炭素繊維・ガラス繊維を中心としたFRP成形加工のパイオニアです。1970年に開催された大阪万博の太陽の塔の“太陽の顔”やはやぶさ2の構造体を手掛け、航空・宇宙機器、産業機器部品、電波応用製品等の幅広い分野の研究開発から製造に取り組んでいます。





スーパーレジン工業の製品の一例









◆会社概要◆

スーパーレジン工業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 田山 紘介

本社 ： 〒206-0822 東京都稲城市坂浜2283

設立 ： 1957年11月25日

事業内容： 炭素繊維を中心とした先進複合材料を用いた成形加工メーカー

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.super-resin.co.jp/