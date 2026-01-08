ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ・ヨネヤマ）は、高い弾き性能と大きな打球音で好評をいただいている「VOLTRAGE（ボルトレイジ）」シリーズから、新コンセプト「軽やかに弾く、クリアサウンド」を掲げて進化させた「VOLTRAGE 5シリーズ」を2026年3月上旬に発売いたします。

VOLTRAGE5シリーズのメインターゲットである中級者市場では、軽量モデルの需要が年々高まっており、「軽くて扱いやすいスペック」へのニーズが拡大しています。新シリーズでは、全スペックの全長を従来モデルより5mm短く設計し、スウィング時の振りやすさと操作性を向上させました。さらに、横ストリングを1本減らし、縦ストリングを中央へ寄せた独自のストリングパターンを採用。これにより、よりマイルドな打球感と優れた飛び性能を向上させました。デザインはシリーズ共通の「洗練された音」を意味する「Clean Note（クリーンノート）」に、スポーティーさを組み合わせ、クリアな疾走感を表現しました。軽快な打球感と飛び性能、爽快で澄み切った打球音を奏でる新「VOLTRAGE 5 シリーズ」は、ボールスピードを重視し、柔らかな打球感と飛びやすさを求める中上級者におすすめのモデルです。

INNOVATION

■新VOLTRAGE 5 スペック

■新ストリングパターン「16×16」

その他VOLTRAGEシリーズ共通のINNOVATIONは下記リリースよりご参照ください。新「VOLTRAGE（ボルトレイジ）7シリーズ」リリースhttps://www.yonex.co.jp/news/2025/3003.html

製品情報

