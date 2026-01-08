株式会社幻冬舎メディアコンサルティング(本社：東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目9番7号)は、『10万人の肌を救ったエステティシャンの美容哲学』（岩永恵琴［著］／幻冬舎）を刊行しました。本書の発売にあたり、国際予防医学協会理事長・白澤卓二氏より「医学的知見と高い技術が、美の真理を解き明かす」との推薦をいただいております。

『10万人の肌を救ったエステティシャンの美容哲学』（岩永恵琴［著］／幻冬舎）

書籍概要

「このシミをなんとかしたい」「結婚式までに少しでもきれいに」。サロンを訪れるお客様は、それぞれに切実な願いを抱えています。サロン側はお客様の願いに応えようと、新しい機器を導入したり高価な化粧品をそろえたり、さまざまな努力を重ねます。しかし、設備や技術をどれだけ充実させても、お客様を必ずしも満足させられるとは限りません。著者は茨城県ひたちなか市でサロンを開業してから約50年、10万人以上の肌に向き合ってきた美容家です。敏感肌で悩んだ自身の経験から、安全性と結果の両立を追求し続けてきました。美肌コンテストでの優勝・準優勝28回、INFA国際ライセンスのゴールドマスター、銀座への出店など、業界トップレベルの技術と実績は“本物のエステ”を求める多くの顧客を惹きつけています。そんな著者が長年の実践から確信したのが「技術を磨くことは大前提であり、そのうえでサロンの価値を左右するのは “施術者の姿勢”である」ということです。どんなに優れた技術や設備があっても、信頼関係がなければお客様は満足しません。正しい知識を持ち、一人ひとりのお客様に誠実に寄り添い、それぞれに合った美を届ける――その積み重ねがサロンの未来をつくります。本書では、著者が実践してきた“選ばれ続けるサロン”になるための30の秘訣を紹介します。肌を読み解く科学的アプローチ、オーダーメイド施術とホスピタリティ、自社ラボでの製品開発に込めた思いまで、サロン経営者が明日から実践できる知恵が詰まっています。“真の美しさ”を叶えるために、サロンはどうあるべきか。選ばれ続けるサロンづくりを目指すすべての施術者に贈る、実践的バイブルです。

目次

・はじめに・［第１章］競争が激化するサロン業界、見た目を整えるだけでは差別化できない――・［第２章］選ばれ続けるサロンになるための秘訣＜ホスピタリティ編＞・［第３章］選ばれ続けるサロンになるための秘訣＜美容理論編＞・［第４章］選ばれ続けるサロンになるための秘訣＜製品・施術編＞・［第５章］これからの時代に選ばれ続けるサロンを目指して――・おわりに

著者

岩永恵琴（いわなが けいこ）

茨城県出身。美容家として約50年、安全性と結果を両立できる商材・技術の探究を続ける。自身も敏感肌で苦しんだ経験をもとに、肌・体・髪全身の健全化をトータルに研究。数々の改善コンテストで優勝、準優勝を28回受賞、2014年殿堂入りを果たす。現在は銀座を拠点とした施術・講演のかたわら、培った理論と技術を後進へ伝える人材育成にも携わり、若手が人づてに門をたたく。世界唯一のエステティック教育専門国際組織であるINFA国際ライセンスのゴールドマスター。10万人の肌を改善に導く。

