株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、『パンズー』（ｍｉｓａｔｏ．作・絵／税込1,760 円）を2026年1月26日に発売します。著者は、SNSフォロワー総数40万超え、「おやすみレストラン」などで人気の絵本作家misato.さんです。本書は自身のXで211万再生されたバズりGIFアニメーション「パンZoo」を絵本にしたものです。食パンからメロンパン、ハンバーガーまで、おいしそうに変身した約25種類の“パンどうぶつ”を紹介します。

「かわいすぎて食べられない」バズリGIFアニメーションが絵本に

本作出版のきっかけは、misato.さんが2025年4月にXへ投稿し、9.3万いいねがついたバズリGIFアニメーション「パンZoo」です。動物たちがパンに扮した愛らしい姿は大きな話題を呼び、「かわいすぎて食べられない」「エンドレスで見ていられる」といったコメントが、国内外から多数寄せられました。パンと動物の見立てや言葉遊びの発想から生まれたアニメーションを、絵本にするにあたり、作者はアニメーションの動きのかわいらしさを、紙上でどう表現するかにこだわりました。木箱は、木の板のように見える紙を貼り、手でちぎった紙に動物を描いてもふもふ感を再現するなど、質感も大切にしています。

GIFアニメーション「パンZoo」

個性豊かなキャラクター、25種類を図鑑風に紹介

https://x.com/misato08280/status/1908469141813813443?s=46&t=ih5zL97rfh26rr6yo7xaUQ

本作に登場するのは、ねこのネコロネ、ひつじのメェ～ロンパン、カバのカバーガーなど、個性豊かな約25種類のキャラクターたち。彼らの“習性”を解説しながら、図鑑風に紹介しています。各ページには、絵探しなど簡単なクイズを入れて、ひとつのイラストからいろいろな発見をする面白さを子どもたちに提供。読み聞かせで楽しいやり取りができる一冊です。

著者プロフィール

misato. アニメーション作家／絵本作家。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。アニメーターとしてGIFアニメーションをメインに自身のSNSにて作品を発表し続け、企業コラボも複数展開するなど独自の世界観で多くのファンを獲得。また、クリエイターとして「あおいくまさん」「おやすみレストラン」などのキャラクターも生み出しており、商品化、書籍化、展示会など幅広く展開し、キャラクターコンテンツとしても注目を集めている。受賞歴「ISCA2013佳作」「第16回DigCon6 Unque Animation賞」「武蔵野美術大学卒業展示優秀賞」など。

書誌情報

タイトル：パンズー作者：ｍｉｓａｔｏ．作・絵判型・製本：A4判変型上製ページ数：32ページ 定価：1,760円（税込） 発売日：2026年1月26日ISBN：978-4-569-88250-5 発売元：ＰＨＰ研究所