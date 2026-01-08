サイバー脅威インテリジェンスを提供するKELA株式会社（東京都千代田区、執行役員社長・COO：廣川 裕司、以下KELA）は、2026年2月18日(水)、サイバー犯罪の主戦場が「決済情報」から「顧客ID」へと移行しつつある現状を受け、「『クレジットカード決済』の不正から『ID』の悪用へ。全業種を標的とするサイバー犯罪のパラダイムシフト」と題するセミナーを、JPタワーおよびZoom Webinarにてハイブリッド開催いたします。■開催の背景と目的 これまでのサイバー犯罪は、主にクレジットカード情報の窃取という「出口」を狙うものでした。しかし現在、攻撃者の主戦場は「顧客ID」や「会員アカウント」の奪取へと移っています。一度盗まれたIDはダークウェブで売買され、なりすましによる不正購入、ポイント不正利用、さらには企業の信頼を根底から揺るがすブランド悪用へと連鎖します。本セミナーでは、従来のセキュリティ対策では見えなかった「攻撃の予兆」をダークウェブから特定する手法を解説いたします。金融・カード業界だけでなく、EC、交通、宿泊など、顧客接点を持つすべての事業者が今取り組むべき、インテリジェンス主導の対策を提示します。基調講演には、決済セキュリティの権威である丸山秀幸氏をお迎えし、多業種に広がるサイバー犯罪の現状と企業の防衛ラインについてご提言いただきます。また、元警察庁および金融機関CSIRT経験者による攻撃シナリオの解説や、KELAのプラットフォームを用いたライブデモを通じ、自社の顧客情報が「いつ、どこで売られているのか」を可視化するプロセスと対策を具体的に紹介します。【プログラム】 ◇基調講演 「犯罪エコシステムの変遷：なぜあなたの企業の『ID』が狙われるのか」 丸山 秀幸 氏 （元Mastercard、元クレジット取引セキュリティ対策協議会委員） 過去最悪を更新し続けるクレジットカードの不正利用被害額。その背景には、個人のアイデンティティを悪用する巧妙な「なりすまし」の手口があります。攻撃者が狙うのはECサイト加盟店の脆弱な認証システムだけではありません。本講演では、多業種に広がるサイバー犯罪の現状と、企業がどこに防衛ラインを引くべきかを提言します。◇「ダークネット・インテリジェンスが暴く、攻撃のシナリオ」 高橋 守 （KELA株式会社 顧問、元警察庁・元大手金融機関情報セキュリティ担当） 警察庁や金融機関CSIRTでの経験に基づき、実際の攻撃者がどのようにダークウェブで情報を収集し、標的を絞り込むのかを徹底解説。従来の受動的な対策（ログ解析・水際対策）を補完する、インテリジェンスによる「事前検知」の有効性を事例とともに紹介します。◇ 「自社情報の流出をどう見つけるか？脅威インテリジェンスの最前線」 川崎 真 （KELA株式会社） KELAのプラットフォームを使用し、実際のダークウェブ上でどのように流出アカウントやフィッシングの予兆が検知されるのか、ライブデモを行います。「自社の顧客情報がいつ、どこで売られているのか」を可視化するプロセスを明示し、対策方法を解説します。【開催概要】 開催日時： 2026年2月18日（水） 15:00-16:50 場所： ・現地参加：JPタワー 14階会議室（14階TEC L14A会議室） ・リモート参加：Zoom Webinar 定員： 現地参加 20名 / リモート参加 60名 参加費： 無料 対象： クレジットカード事業者・決済サービス提供者、EC・旅行・航空・交通など大規模な会員基盤を持つ企業のセキュリティ担当者、ブランドイメージの保護やフィッシング対策を検討している広報・CS担当者、CSIRT・SOC・セキュリティ戦略の策定に携わる責任者などお申込み：https://info.ke-la.com/ja-jp/seminar-20260218【基調講演登壇者プロフィール】丸山 秀幸 氏 元Mastercard、元クレジット取引セキュリティ対策協議会委員。 30年以上のカード決済業界での経験を持ち、カード発行（イシュア）、カード利用加盟店管理（アクワイアラ）、国際ブランドの全ての立場での職務経験がある。その経験を生かして、経済産業省、日本クレジット協会（JCA）等での関連会議への出席、ペイメントナビ等での講演実績があり、現在、株式会社YTGATEの顧問をはじめ決済のセキュリティ関係の専門家として活動中。■KELAについてhttps://www.kelacyber.com/ja/サイバー脅威インテリジェンス企業として数々の受賞歴を誇る KELA の使命は、サイバー犯罪のアンダーグラウンドから出現する脅威に関して、100%リアルで実用的なインテリジェンスを提供し、サイバー攻撃の防止と無力化をサポートすることです。 2009年に設立されたKELAは、独自の自動化テクノロジーと、資格を持つインテリジェンス専門家を擁しており、数々の成功を収めています。世界中で信頼を得ているKELAのテクノロジーは、隠れたアンダーグラウンドに侵入し、脅威を徹底的に監視、追跡、軽減することで、実際のリスクを明らかにし、プロアクティブな保護を可能にします。 KELA の革新的なソリューションは、攻撃者の目から見た、高度にコンテキスト化されたインテリジェンスを顧客に提供し、プロアクティブなネットワーク防御、ならびにブラインドスポットの排除を可能にします。KELAの日本法人は、2019年に設立されました。