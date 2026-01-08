Fioliella（所在地：北海道札幌市、代表：岸部かほる）は、高級本革を使用した一本差しペンケース、「大人のレザー一本差しペンケース」が 2025年2月12日の販売開始以降、累計販売数1,500個を突破したことをお知らせします。本商品は、「大切なペンを一本だけ、丁寧に持ち歩く」というコンセプトのもと開発された、万年筆やボールペン専用の一本差しペンケースです。本革の質感と機能性を兼ね備えたデザインが評価され、ビジネスパーソンを中心に、ギフト用途としても支持を集めています。

■大切な一本を“特等席”に。大人のための一本差しペンケース

お気に入りの万年筆やボールペンは、使うほどに愛着が増す一方で、傷やインク漏れといったトラブルも起こりがちです。Fioliellaのペンケースは、「大切な一本を長く、美しく使い続けるための保護ケース」として設計。ペン全体を革で包み込む構造により、カバンの中での擦れや、万が一のインク漏れから衣服や持ち物を守ります。

■熟練職人によるハンドメイドと確かな素材選び

素材には、傷がつきにくく柔らかさと耐久性を兼ね備えた本牛革（フローターレザー）を使用。自然なシボ感が手に馴染み、使うほどに風合いの変化を楽しめます。本商品は、ハイブランド製品も手掛ける工場にて、革の鞣（なめ）し加工から縫製まで、熟練職人が一つひとつ丁寧に製作するハンドメイド品です。また、日本の第三者専門機関による判別試験を実施し、「本革」であることを証明する品質証明書を取得しています。

■携帯性を高めるフック付き設計

金属製のフックを標準装備しており、バッグの持ち手、IDカードホルダー、ベルトループなどに取り付け可能。必要な時にすぐ取り出せるため、「ペン迷子」を防ぎます。フックは取り外しも可能なため、バッグやポケットに収納する際には、シンプルな一本差しペンケースとして使用できます。

■ギフト需要の高まりと高評価レビュー

発売以降、「本革の質感が価格以上」「ペンを無くさなくなった」「ビジネスシーンで品よく使える」といったレビューが多く寄せられています。誕生日、就職祝いや入学祝い、父の日など、“実用性と上質さを兼ね備えたギフト”として選ばれるケースも増えています。

■商品概要

商品名：「牛革製 大人の一本差しペンケース」発売開始日：2025年2月12日販売実績：累計1,500個突破販売チャネル：Amazon.co.jp素材：牛革（フローターレザー）サイズ：縦15.5cm × 横3cm × 直径1.6cmカラー：ブラック／ネイビー／オレンジ特長： ・熟練職人によるハンドメイド ・本革証明取得済み ・フック付きで携帯性に配慮 ・万年筆・ボールペン対応

■会社概要ブランド名：Fioliella所在地：〒002-8073 北海道札幌市北区あいの里3条8丁目1-2■本件に関するお問い合わせ先Fioliella担当：岸部E-mail：fioliella2025@gmail.com