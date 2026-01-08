日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「使い捨てグッズ」についてのアンケートを実施しました。家事・育児に追われる日常の中で、手軽さや衛生面からつい使いたくなる「使い捨てグッズ」。今回ママスタセレクトではその実態を探るべく、「おすすめの“使い捨てグッズ”はありますか？」をテーマにアンケート調査を実施しました。回答形式は「ある」「ない」「その他」の3択。また、具体的なアイテムや利用シーンについてもコメントを募りました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1485358

■6割強の人がおすすめの使い捨てグッズが「ある」と回答

アンケートの結果によると、「ある」と回答した人は62.8％に上り、「ない」（25.9％）、「その他」（11.3％）を大きく上回りました。アンケートに答えた約6割のママたちは、なんらかの使い捨てグッズを生活に取り入れ、「おすすめだ」と考えているということが明らかになりました。

■代表的な使い捨てアイテムと人気の理由

寄せられたコメントからは、目的やシーンに応じて多彩な使い捨てグッズが活用されている実態が浮かび上がりました。

1.洗顔・手洗い用の使い捨てタオル・ペーパー類

もっとも多かったのは、洗顔後のタオルや手をふくペーパータオルなどの衛生アイテム。肌トラブルの軽減や衛生面の安心感を理由に、習慣化している人が多いようです。

（コメント）「洗顔後のタオルを使い捨てにしてから、ニキビ予防の効果を感じている」「洗顔後は使い捨てフェイスタオル一択」「来客用タオルはペーパータオルに。衛生的で気軽に使ってもらえる」

2.掃除や食器洗いに使うシートやスポンジなど

“安いから惜しくない”“洗う手間がいらない”といった声が多く、掃除のハードルが下がるメリットがあるようです。雑巾や台ふきの代わりに、使い捨ての厚手シートを使用するケースもありました。

（コメント）「介護用の体ふきシートが便利。床やサッシ掃除に最適」「机ふきはすべて使い捨て。雑菌を気にせず使える」「食器洗い用スポンジを30個入りで購入し、毎日取り替えて衛生管理」

3.外出時に役立つアイテム

旅行や外出先でのアイデアも寄せられました。旅先での荷物が減るうえ、帰宅後の洗濯も不要というメリットも。

（コメント）「外食後の歯ブラシは使い捨て」「旅行時はパンツを使い捨てに」

4.衛生グッズ・キッチン回り

汚れものや衛生管理が必要な場所でも、使い捨てアイテムが活用されています。とにかく、処理のストレスが減るという点が支持されていました。

（コメント）「ビニール手袋は使い捨て」「サニタリーボックスを丸ごと捨てられるタイプにして、とてもラク」

■使い捨てグッズを利用する3つの背景

ママたちのコメントによると、使い捨てアイテムを取り入れる背景には次の3つがありました。・洗う手間・掃除の手間を省いて家事負担を軽減したい・清潔を保ちたい、あるいはコロナ禍に始めた衛生習慣を続けたい・100円ショップやドラッグストアで入手しやすい

■使い捨てグッズは負担を減らす！"バランスの良い使い方”を

「もったいない」という考えから敬遠されがちな使い捨てグッズですが、今回のアンケートでは、多くのママにとって家事負担を軽減する心強い味方となり、「おすすめだ」と考えられていることがわかりました。とくに衛生面での安心感や、必要な場面だけ柔軟に取り入れられる手軽さが支持を集めています。すべてを使い捨てにする必要はありませんが、負担を感じやすいポイントだけ賢く使い捨てに置き換えることで、家事のストレスは大きく軽減できるのではないでしょうか。

【アンケート概要】実施期間：2025年11月29日～2025年11月30日（2日間）回答人数：239人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1485358

