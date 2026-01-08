株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、愛媛県松前町の公立保育所4施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年1月13日から導入することをお知らせいたします。



松前町によると、コドモンの導入により、保護者の利便性を向上させるとともに、保育士の業務の効率化を推進することで保育に専念できる環境を整えるとのことです。これにより、愛媛県内では計7自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2026年1月1日時点の情報です

■松前町における導入の背景と目的

松前町の公立保育所では手書き書類が多く、出欠席情報の管理や職員間の情報共有、紙の連絡帳による運用などの業務負担が課題となっていました。

【導入の目的】

・保護者の利便性の向上・保育士の業務負担軽減や正確性の向上・保育士が保育に専念できる環境の整備

■松前町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、松前町の公立保育所4施設で導入するのは下記のサービスです。今後、利用するシステム機能は順次拡大していく予定です。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などの連絡を、保護者がアプリから申請できます。保護者は簡単な操作で瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者保育施設双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせ一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定して連絡事項をテンプレートに記載するだけで、簡単に配信できます。情報はメールの他に、スマホの通知機能やアプリ内通知など、さまざまな方法で配信することができます。

【3】登降園管理

園児の登降園時刻を、二次元コードをかざして打刻することで、出席簿等の作成や延長保育料計算の業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【松前町担当者からのコメント】

「導入を通じて、保護者の利便性向上と保育現場の業務効率化を図り、より質の高い保育環境づくりが進むことを期待しています。」

■株式会社コドモンについて

式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：707自治体※契約自治体数は2026年1月1日時点の情報です※自治体の一覧はこちらをご覧くださいhttps://www.codmon.com/proposal/municipality/＜四国エリア＞香川県：高松市 丸亀市 善通寺市 坂出市 まんのう町愛媛県：西予市 四国中央市 八幡浜市 松野町 砥部町徳島県：阿南市 美馬市 北島町 神山町高知県：室戸市 大豊町 土佐町 佐川町 大月町 黒潮町 田野町 芸西村※契約自治体名は2025年10月1日時点の情報です

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞

株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738

＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞

株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。