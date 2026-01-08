株式会社ヨシックスホールディングス(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：吉岡 昌成、東証プライム・名証プレミア)の飲食事業子会社である株式会社ヨシックスフーズが運営する、本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」は、2026年1月13日(火)から25日(日)までの13日間限定で『昭和満100年記念 寿司ネタ100％増量キャンペーン』を開催します。





キャンペーンPOP





ネタ100％増量版 商品写真





対象商品は「本まぐろざんまい寿司4貫」税込1,319円。

本まぐろの赤身、中とろ、大とろ、ねぎとろ軍艦が揃う一皿が、期間限定でなんと各寿司のネタを倍量追加！お値段はそのままで、ネタの量を100％増量しちゃいます。

昨年夏に、うなぎ丼で「お値段そのまま50％増量キャンペーン」を実施し、好評を頂いておりましたが今回はそれを大きく超える100％増量(2倍)。

寿司の上に、同じ量のネタをもう1枚、豪快に乗っけてご提供！そのまま2枚分を一気に頬張って頂くも良し、1枚目はお好みでお刺身として召し上って頂くも良し。お値段そのままで、普段の2倍満足頂ける一品となっております！





や台ずし外観





当社「や台やグループ」は「あの味この味、なぜだか懐かしく温かい」屋台のような空間を提供する居酒屋グループとして運営を行っており、店内ではBGMも「懐メロ」指定にしているなど、昭和の頃の温かさ、元気さをも彷彿とさせるような居心地の良さを提供したいと考えております。









2026年は1926年から始まった「昭和」の元号で数えますと「満100年」を迎える年であり、4月29日(水)には日本武道館で「昭和100年記念式典」も執り行われる予定となっております。

今回のキャンペーンは、記念すべき「昭和満100年」を当社店舗でも盛り上げていければと企画致しました。今後も、この「昭和満100年」を記念したキャンペーンを他にも展開していく予定ですので、お楽しみに！









＜キャンペーン商品＞

本まぐろざんまい寿司4貫

価格 ：税込1,319円

開催期間：2026年1月13日(火)～1月25日(日)の計13日間

対象店舗：全国の「や台ずし」

※大須通町、芋島町は未実施





【ご注意点】

※お一人様毎での注文数に制限はございませんが、店舗状況により仕入量を超えますと営業中に品切れとなる場合がございます。

※ネタ増量となるのは、店内飲食のみとさせて頂きます。この為、テイクアウトやデリバリー等でご注文頂いた場合は通常量でのご提供となります。









＜「や台ずし」について＞

本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」は全国39都道府県、355店舗展開(2025年12月末時点)。本格職人が握る寿司が1貫税込65円からとリーズナブルな価格設定となっており、刺身・揚げ物・もつ鍋などの居酒屋メニューも豊富に取り揃えております。また、全店にて、毎日(土日祝も含む)19時まで生ビールを含むドリンクを半額(一部、対象外)としております。





宴会イメージ





■URL ： https://yataizushi.jp/

■公式X ： https://x.com/yataizushi_yoss

■公式Instagram： https://www.instagram.com/yataizushi_official/









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ヨシックスホールディングス(東証プライム・名証プレミア)

所在地 ： 〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川1-9-30 ヨシックスビル

設立 ： 1985年4月1日

資本金 ： 3億6,135万5千円

事業内容： 本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」、

低価格居酒屋「ニパチ」など10業態を全国40都道府県に約390店舗展開中。

URL ： https://yossix.co.jp/