やす子が学習塾「さなるグループ」の公式応援隊長に昇進！夢に向かって頑張る子どもたちを全力応援！
学習塾・予備校を全国で運営する株式会社さなる(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：佐藤登美恵)は、人気お笑い芸人・やす子とコラボ。子どもたちに向けた学び応援プロジェクトを公式SNSにて発信いたします。
【特設サイト】https://www.sanaru-net.com/contents/yasuko/
勉強を教えることを通じて子どもたちの夢を応援する同社は、逆境のなかでも夢を持ち続けたやす子さんの姿に自らのビジョンを重ね、今回のコラボレーションを決定。プロジェクトを通して、受験や勉強に向き合う子どもたちに、「挑戦し続ける勇気」と「前向きな気持ち」を届けることを目指します。やす子さんの等身大の発信のなかで、「さなる＝子どもの夢に伴走する塾」というブランドイメージを確立し、受験や勉強に挑む子どもたちと保護者へ安心と共感を広げてまいります。
コラボ動画は、 1/8(木)より2月まで各種SNSにてコンテンツを随時配信予定。皮切りとなる1/8(木)の動画では、やす子さんが「さなるグループ応援隊長に昇進」、「やす子さんが教室にやって来た」を公開。応援隊長としての宣誓や、やす子がさんが実際に教室にやって来てリアルな雰囲気を発信するといった、さなる予備校の魅力を可視化できる内容となっております。今後は、やす子さんからの前向きな応援とともに、勉強に楽しく親しめる教育発信コンテンツを配信予定です。学ぶことへのハードルを下げ、挑戦する気持ちを後押しします。佐鳴予備校の公式YouTube・Instagramにてぜひご覧ください！
配信概要
タイトル 「さなるグループ応援隊長に昇進」
「やす子さんが教室にやって来た」
公開日 2026年1月８日
URL https://youtu.be/885d7uxzlb8
https://youtu.be/-ZTJmM6h4q8
出演
高校卒業後、陸上自衛隊に入隊し2年間勤務。退職後は東京でアルバイトをしながらお笑い芸人を目指し、2019年8月にピン芸人としてデビュー。元自衛隊出身の経歴を生かし、迷彩服と「はい～！」の挨拶を特長にしたネタを武器に、テレビ番組やライブシーンで活躍中。
【出身地】
山口県宇部市
【生年月日】
1998年09月02日
【趣味】
ギター 読書 ガムテープで迷彩柄を作成 お絵描き
会社概要
社名 株式会社さなる
代表者 代表取締役CEO 佐藤登美恵
本社所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-8
事業内容 小学生・中学生・高校生の学習及び進路指導、各種講座・模擬試験等の実施
教育に関する出版事業、教材制作事業
資本金 5,000万円
設立年月日 昭和40（1965）年4月
URL https://www.sanaru.jp/index.html