停電時に困るのは「充電できない」こと。Brownie shop(兵庫県、代表：片山 千恵子)がMakuakeで展開する塩水バッテリー「GSOO」は、海水・醤油・スポーツドリンク等の塩水で即発電し、充電不要で使える電源として注目を集め、目標金額に対し達成率363％(支援総額363,604円)を達成しました。





塩水バッテリー「GSOO」





【『外部電力が無い場所こそ』真価を発揮──防災・停電・アウトドアの電源確保に】

災害や停電などの非常時、もっとも困ることのひとつが「充電できない」状況です。GSOOは、外部電源が確保できない環境でも、身近な塩水を用いて発電するという発想で、緊急時の電源確保を支えます。





外部電源が確保できない環境でも、身近な塩水を用いて発電





【GSOOの特長(3つのポイント)】

1) 事前充電が不要：塩水を入れて“即”発電

GSOOは、事前の充電が一切不要で、塩水(海水・醤油・スポーツドリンク等)で発電できる仕組みです。外部電源が無い場所での運用を想定しています。





2) 5日間稼働：非常時の「電源不安」を長時間カバー

GSOOは「5日間稼働」をうたい、停電や長期の電源制限が起きた際の継続利用を想定した設計です。





3) 連結で大容量＆高出力：最大200,000mAh相当／60W超でノートPCも

直列接続ケーブルを使用することで、1ユニットあたり65,000mAh、連結時には合計200,000mAh相当の容量を実現。さらに連結時60W以上の高出力により、ノートPC等の大型デバイスもサポートする設計です。





連結で大容量＆高出力





【安全性に関する情報(根拠の明示)】

GSOOについては、第三者機関による各種試験(針刺・温度サイクル・燃焼・跌落(落下)試験、水中動作試験)に関する記載があり、またRoHS試験・電解液MSDS・航空輸送危険物判定等の情報が提示されています。※試験条件の範囲内での確認であり、極端な改造や想定外の使用環境まで保証するものではない旨も明記されています。









【ご購入にあたって(注意事項)】

・配送遅延の可能性、キャンセル条件(リターン配送予定月から3ヵ月を超えた場合、希望者に限りキャンセル対応)等の規定があります。

・決済時に安心システム利用料2.2％(税抜)が発生する旨の記載があります。

・仕様変更や並行輸入品の可能性等、注意事項が記載されています。

※詳細はプロジェクトページをご確認ください。









【Makuakeプロジェクト概要】

・プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/gsoo/

・終了日 ： 2026年1月30日(All in型)

・配送予定 ： 2026年4月末までにお届け予定





■主なリターン(例)

・完成品1個：15,840円(税込)～(一般販売予定価格19,800円からの割引設定あり)

・2個セット割／3個セット割、オプション(電解質パウダー、アルミ電極板、直流連結ケーブル)あり





セット内容





【製品概要】

製品名：GSOO

サイズ：約205mm×136mm×60mm

重量 ：890g









【会社概要】

会社名 ： Brownie shop

代表 ： 片山 千恵子

所在地 ： 兵庫県

事業内容： 海外製品の輸入販売、物流代行業務

URL ： https://www.makuake.com/project/gsoo/